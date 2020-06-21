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Когда нам было 20 лет... Посмертное от Евгения Донского

Автор Евгений Донской (оператор, сценарист, режиссер и клипмейкер) скончался на днях от коронавируса на Украине. Упокой Господь его мятежную душу…

Мои ровесники, рожденные во времена  космического триумфа  СССР, любят  придаваться воспоминаниям о днях своей молодости,  вести  беседы обо всем и не о чем одновременно, петь песни под гитары разной степени настроенности и ощущать себя  20 летними…

Все это происходит под аккомпанемент разного размера счетов в банках, владения  разным количеством метров недвижимости, полных баков в  своих иномарках.

Так вот, друзья мои, наши 20 лет в процветающем совке - это немного другое.
Это когда у тебя ничего нет, кроме  смутных надежд на какое-то  будущее, которое как солнечный остров в тумане и наполненное ненужными победами, от которых ничего кроме усталости.
Это нищее существование без перспективы носить джинсы или слушать Битлз, как это делал весь мир. Теперь джинсов завались, а прослушивание  «битловских» песен, скорее как ярлык на антиквариате, но тогда это были не просто штаны или песни с глуповатым содержанием, а это была  бессмертная  надежда  на то, что мир можно изменить…

20 лет - это не восторг, а отчаяние, порой столь прекрасное, что хочется сойти с этой планеты под альбом Pink Floyd  «Wish you were here»,  в надежде постичь нирвану вечной истины. Но банальное возвращение в серый советский день, когда ты инженер на 100 рублей и больше не получишь, было сродни утреннему похмелью с отсутствием сигарет…
И, преодолевая отвращение, ты куришь  «бычок» в чьей то помаде, щуришься от едкого дыма и смотришь на  восходящее солнце нового дня, которому  что ты, что букашка на листе маминого фикуса…
Но где то же есть тот город золотой?

В 20 лет - ты рыба, смотрящая на советский ржавый крючок или  западную блесну в красивой упаковке. И ты пытаешься понять, а где же жирные червяки как колбаса из книги «О вкусной и здоровой пище»? Где этот край под небом голубым?

20 лет - это хорошо знакомая разлука. Разлука со всем, что и кого любишь, потому что чтобы этим обладать нужно платить данью своего личного времени, убегающим как вор, когда тебе хорошо и  занудным родственником, застрявшим в твоей тесной квартире, когда тебе  ***во.. А вся жизнь как под игом  вечного долга…

Наши  20 лет - это унижение контролем  Конторы Глубокого Бурения за мыслепреступлением, это жизнь с внутреннем редактором по фамилии Какбычегоневышло. И смелое преодоление этих табу никогда не оставалось незамеченным и безнаказанным…
Наши 20 лет - взращивание кукушонка  конформизма, который выталкивал всех  птенцов иного рода и которым нет дела до способов выжить при любой высоте полета. Даже если ты ходишь пешком.  Лёгкое подпрыгивание тоже  можно считать коротким полётом, не так ли?
Есть классическое определение 20-летия.  Томление духа.  В русской литературе 19 века  еще это называлось  поиском поприща.
Чехов беспощадно  насмехался над этим хобби  русского мещанства…
Традиции…
Мы свято продолжили их как вновь…

20 лет - это, как правило, хорошее здоровье, которое деть некуда. Разве что бездарно промотать. Ныне, считая оставшиеся медяки, ты снова оказываешь  двадцатилетним. Человеком  несбывшихся надежд.

15 сентябрь 09:33 | : Культура / Литературная гостиная

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