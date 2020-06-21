Когда нам было 20 лет... Посмертное от Евгения Донского

Автор Евгений Донской (оператор, сценарист, режиссер и клипмейкер) скончался на днях от коронавируса на Украине. Упокой Господь его мятежную душу…
Мои ровесники, рожденные во времена космического триумфа СССР, любят придаваться воспоминаниям о днях своей молодости, вести беседы обо всем и не о чем одновременно, петь песни под гитары разной степени настроенности и ощущать себя 20 летними…
Все это происходит под аккомпанемент разного размера счетов в банках, владения разным количеством метров недвижимости, полных баков в своих иномарках.
Так вот, друзья мои, наши 20 лет в процветающем совке - это немного другое.
Это когда у тебя ничего нет, кроме смутных надежд на какое-то будущее, которое как солнечный остров в тумане и наполненное ненужными победами, от которых ничего кроме усталости.
Это нищее существование без перспективы носить джинсы или слушать Битлз, как это делал весь мир. Теперь джинсов завались, а прослушивание «битловских» песен, скорее как ярлык на антиквариате, но тогда это были не просто штаны или песни с глуповатым содержанием, а это была бессмертная надежда на то, что мир можно изменить…
20 лет - это не восторг, а отчаяние, порой столь прекрасное, что хочется сойти с этой планеты под альбом Pink Floyd «Wish you were here», в надежде постичь нирвану вечной истины. Но банальное возвращение в серый советский день, когда ты инженер на 100 рублей и больше не получишь, было сродни утреннему похмелью с отсутствием сигарет…
И, преодолевая отвращение, ты куришь «бычок» в чьей то помаде, щуришься от едкого дыма и смотришь на восходящее солнце нового дня, которому что ты, что букашка на листе маминого фикуса…
Но где то же есть тот город золотой?
В 20 лет - ты рыба, смотрящая на советский ржавый крючок или западную блесну в красивой упаковке. И ты пытаешься понять, а где же жирные червяки как колбаса из книги «О вкусной и здоровой пище»? Где этот край под небом голубым?
20 лет - это хорошо знакомая разлука. Разлука со всем, что и кого любишь, потому что чтобы этим обладать нужно платить данью своего личного времени, убегающим как вор, когда тебе хорошо и занудным родственником, застрявшим в твоей тесной квартире, когда тебе ***во.. А вся жизнь как под игом вечного долга…
Наши 20 лет - это унижение контролем Конторы Глубокого Бурения за мыслепреступлением, это жизнь с внутреннем редактором по фамилии Какбычегоневышло. И смелое преодоление этих табу никогда не оставалось незамеченным и безнаказанным…
Наши 20 лет - взращивание кукушонка конформизма, который выталкивал всех птенцов иного рода и которым нет дела до способов выжить при любой высоте полета. Даже если ты ходишь пешком. Лёгкое подпрыгивание тоже можно считать коротким полётом, не так ли?
Есть классическое определение 20-летия. Томление духа. В русской литературе 19 века еще это называлось поиском поприща.
Чехов беспощадно насмехался над этим хобби русского мещанства…
Традиции…
Мы свято продолжили их как вновь…
20 лет - это, как правило, хорошее здоровье, которое деть некуда. Разве что бездарно промотать. Ныне, считая оставшиеся медяки, ты снова оказываешь двадцатилетним. Человеком несбывшихся надежд.