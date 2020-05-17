Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Святость и юность: в Архангельске вышел новый выпуск православного журнала «Доброслов»

Издание подготовлено редакционной коллегией Архангельской епархиальной воскресной школы, как подарок детской и юношеской аудитории к началу нового учебного года, - сообщает пресс-служба Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря.

Во втором выпуске, читатели познакомятся с интересными православными людьми, служение и судьба которых неразрывно связана с Севером, узнают о подростковых творческих и патриотических движениях. Рубрика «Православная культура» ответит на вопросы: почему богомольцев на Руси стали называть паломниками; откуда на иконах взялись нимбы?

О кружке военно-исторического моделирования, расскажет большой друг Епархиальной воскресной школы, директор магазина «Военная тайна» Максим Ластин. Традиции древней мезенской росписи, известной в наше время по всей России и за ее пределами раскрывает на страницах журнала архангельская мастерица, сотрудница фольклорно-этнографического ансамбля Новица (музей «Малые Корелы») Елена Лобанова.

В рубриках «Фотовыставка» и «Вернисаж» размещены фото-пейзажи Артемиево-Веркольской обители иеромонаха Венедикта (Меньшикова) и рисунки воспитанников воскресных школ Архангельска.

На фото: страницы журнала «Доброслов»

   

09 сентябрь 06:45 | : Культура / Верую

Главные новости


Александр Цыбульский: Бардак начался еще до Орлова
Ирина Чиркова: Оптимизация добьет архангельскую бесплатную медицину
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2020 (87)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20