Святость и юность: в Архангельске вышел новый выпуск православного журнала «Доброслов»

Издание подготовлено редакционной коллегией Архангельской епархиальной воскресной школы, как подарок детской и юношеской аудитории к началу нового учебного года, - сообщает пресс-служба Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря.
Во втором выпуске, читатели познакомятся с интересными православными людьми, служение и судьба которых неразрывно связана с Севером, узнают о подростковых творческих и патриотических движениях. Рубрика «Православная культура» ответит на вопросы: почему богомольцев на Руси стали называть паломниками; откуда на иконах взялись нимбы?
О кружке военно-исторического моделирования, расскажет большой друг Епархиальной воскресной школы, директор магазина «Военная тайна» Максим Ластин. Традиции древней мезенской росписи, известной в наше время по всей России и за ее пределами раскрывает на страницах журнала архангельская мастерица, сотрудница фольклорно-этнографического ансамбля Новица (музей «Малые Корелы») Елена Лобанова.
В рубриках «Фотовыставка» и «Вернисаж» размещены фото-пейзажи Артемиево-Веркольской обители иеромонаха Венедикта (Меньшикова) и рисунки воспитанников воскресных школ Архангельска.
На фото: страницы журнала «Доброслов»