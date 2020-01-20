Кенозерский национальный парк закрыт... но не сломлен

Как адаптироваться к непредвиденным обстоятельствам, находить новые возможности в кризисных ситуациях, менять планы и принимать нестандартные решения — эти вопросы директор Кенозерского национального парка Елена Шатковская обсудила с коллективом Плесецкого и Каргопольского секторов Парка в рабочей поездке, которая состоялась на днях.
Туризм по-новому
Несмотря на то, что Парк закрыт для посетителей ещё с 26 марта и как минимум до 11 июня, по всем направлениям деятельности кипит работа. В мае был разработан Регламент работы Парка с посетителями. Самые главные его положения касаются порядка усиленной дезинфекции и обработки всех помещений, масочного режима для сотрудников, отмены всех мероприятий (в т.ч. семинаров, детских экологических лагерей, фестивалей), экскурсий, мастер-классов и этнографических программ. Музеи и экспозиции, информационные центры и Визит-центры не работают. Отменены услуги трансфера для посетителей. Приобретены бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства, медицинские рециркуляторы. Бронирование проживания, получение разрешений на пребывание на территориях Кенозерья и Онежского Поморья, оплата услуг производится только безналичным расчётом и онлайн. Организация питания будет осуществляться исключительно дистанционно — для этого приобретена бумажная одноразовая посуда. Совместно с главными врачами Плесецкой, Каргопольской, Приморской районных больниц определён порядок взаимодействия и маршрутизации. Как минимум до 30 июня планируется приём гостей только из Архангельской области. Сроки введённых ограничений могут измениться в зависимости от новых распоряжений органов федеральной и региональной исполнительной власти. Тем не менее, интерес посетителей к отдыху в Кенозерье не угасает, и идёт активный приём заявок и разработка программ отдыха гостей в последующие летние и осенние месяцы.
Инфраструктура гостеприимства
И на самой заповедной территории жизнь не останавливается. Уже этим летом будут завершены ремонтные и отделочные работы, а также обустройство интерьеров на ряде туристических объектов: гостевой дом «Лавица» в деревне Вершинино, гостевой дом «Дом Абрамова» в деревне Зехнова, гостевой дом в деревне Строева Горка. Что интересно, все они расположены в старинных отреставрированных домах с традиционными интерьерами, деревянной мебелью, уютным текстилем и декором. Сейчас силами местных плотников идёт рубка двух бань и благоустройство прилегающих территорий. Кроме того, на экологических тропах (а их в Кенозерье 9(!), обновляются настилы, стенды, малые архитектурные и указатели, текущий ремонт и модернизация зданий и сооружений.
Предстанет обновлённой и ЭКОферма Парка в деревне Морщихинской. Здесь будут утеплены фундаменты и устроена подшивка потолков, чтобы «населению» — а это 15 лошадей-мезенок и пони, коровы и бык, козы и овцы аборигенных пород — было тепло и уютно. И совсем скоро прямо в здании фермы откроется новый ЭКОкласс с экспозиционными зонами для проведения мастер-классов, интерактивных занятий и дегустаций продукции. Работы проводятся в рамках проекта «Северное Сияние» при поддержке ЕС.
Новые экспозиционные проекты
К слову, это не единственное экспозиционное пространство, которое предстанет в 2020 году для посетителей Кенозерья: в посёлке Поча в здании общественного центра «Привал лесоруба» откроется музей «Век упаковки» при поддержке Северной экологической финансовой корпорации НЕФКО. Здесь в интерактивной форме будет представлена информация о развитии упаковки за сто лет: дореволюционный период, советские годы, «пластиковый бум» 1990-х и 2000-х годов и упаковка будущего. Такая необычная тема раскрывается через сферу торговли разных эпох — от лавки купца до ЭКОмагазинов XXI века. Экскурсии в новом музее будут проводить дети — участники Школы юного экскурсовода. В этом же здании к началу учебного года будут открыты новый ЭКОкласс и культурно-досуговое пространство для поченских школьников и дошкольников. Здесь поддержку Парку оказывает Фонд «Заповедное Посольство» (Москва) совместно с компанией МТС.
А в деревне Вершинино музейный комплекс «Амбарный ряд» дополнит новый музей — «Луково подворье». И экспозиция будет вовсе не о всем известной многолетней овощной культуре. В православной традиции святитель Лука является покровителем живописцев. В воссозданном амбаре посетители познакомятся с богатством и разнообразием кенозерских домовых росписей и уникальной коллекцией кенозерских прялок.
В деревне Масельге в Архитектурном парке «Кенозерские бирюльки» завершатся работы по созданию самого масштабного объекта музея под открытым небом — дома Поповых (Федотовых) из деревни Макарий. Двухэтажное здание с высоким подклетом и взвозом будет оборудовано экспозиционной мебелью и предметами интерьера в течение летних месяцев.
Жизнь кипит!
Этим летом также завершится масштабный проект по внедрению раздельного сбора отходов в Кенозерье при поддержке НЕФКО, но цивилизованное обращение с отходами останется навсегда на заповедной территории. Уже сейчас все объекты инфраструктуры (а их около сотни в двух секторах Парка) оборудованы цветными контейнерами, начали работу два Центра обращения с отходами, где происходит досортировка и прессование вторсырья, ведётся работа по экологическому просвещению и многое-многое другое.
Кроме того, сотрудники Парка разрабатывают проекты и научное обоснование новых экспозиций и информационных центров, экологических троп и экскурсионных маршрутов, которые будут создаваться в будущем на заповедной территории. Усилена охрана территории, в разгаре полевой сезон у научных сотрудников. Завершается разработка главного документа национального парка — Плана управления и развития сроком на семь лет. Реализуется сразу 10 проектов при поддержке Европейского Союза, НЕФКО, Фонда Президентских грантов, Фонда Потанина, Фонда «Внимание» Ильи Варламова, Правительства Архангельской области, Русского географического общества, компании «МТС».