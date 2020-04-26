В фонд нацпарка "Онежское Поморье" передали уникальные серьги

Украшение в фонд национального парка передала жительница деревни Лопшеньги Галина Петрова, которой раритет достался от бабушки.
В поморских деревнях носить такие изделия разрешалось девушкам или «молодицам» — молодым замужним женщинам до рождения детей. Длинные серьги были сделаны в начале ХХ века. Они состоят из позолоченной пластинки в форме сердца и подвесок из мелкого речного жемчуга и бисера. Подобные экспонаты хранятся в крупнейших российских музеях: Государственном историческом музее в Москве и Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге.
«Галина Николаевна приняла решение передать в дар нашему Парку этот редчайший предмет. Сейчас мы как раз занимаемся подготовкой музейного зала для Визит-центра в Лопшеньге, и необычайно радостно, что в древне находятся такие ценные экспонаты. Серьги дополнят образ поморки — обладательницы “большого” наряда. Пока мы имеем только один предмет из праздничного женского костюма, но очень надеемся, что в каком-то сундуке сохранились ещё подобные предметы женского рукоделия», — рассказала Марина Мелютина, начальник отдела изучения и интерпретации историко-культурного наследия ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский», куда входит «Онежское Поморье».
Известно, что в Лопшеньге похожие серьги плели искусные местные мастерицы — Александра Калинична Павловская и Фелисада Архиповна Ярыгина, но кто именно создал украшение, переданное Парку, пока установить не удалось.
Вместе с украшением Галина Петрова передала копию фотографии, сделанной в 1920-х годах. На снимке бабушка дарительницы — Агафья Яковлевна Майзерова (1907–1985) — запечатлена в тех самых серьгах и в традиционном головном уборе, который называется «одирка с кустышками». Это косынка из красной тафты, сложенная полосой, а спереди завязанная на узел с двумя торчащими концами — кустышками.
Очевидно, фотография сделана во время деревенского праздника. Штофные платья, парчовые полушубочки и «одирки с кустышками» надевали по особым случаям.
Кенозерский национальный парк выражает сердечную благодарность Галине Николаевне Петровой за ценный дар.