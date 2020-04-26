Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В фонд нацпарка "Онежское Поморье" передали уникальные серьги

Украшение в фонд национального парка передала жительница деревни Лопшеньги Галина Петрова, которой раритет достался от бабушки.

 

В поморских деревнях носить такие изделия разрешалось девушкам или «молодицам» — молодым замужним женщинам до рождения детей. Длинные серьги были сделаны в начале ХХ века. Они состоят из позолоченной пластинки в форме сердца и подвесок из мелкого речного жемчуга и бисера. Подобные экспонаты хранятся в крупнейших российских музеях: Государственном историческом музее в Москве и Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге.

 

«Галина Николаевна приняла решение передать в дар нашему Парку этот редчайший предмет. Сейчас мы как раз занимаемся подготовкой музейного зала для Визит-центра в Лопшеньге, и необычайно радостно, что в древне находятся такие ценные экспонаты. Серьги дополнят образ поморки — обладательницы “большого” наряда. Пока мы имеем только один предмет из праздничного женского костюма, но очень надеемся, что в каком-то сундуке сохранились ещё подобные предметы женского рукоделия», — рассказала Марина Мелютина, начальник отдела изучения и интерпретации историко-культурного наследия ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский», куда входит «Онежское Поморье».

 

Известно, что в Лопшеньге похожие серьги плели искусные местные мастерицы — Александра Калинична Павловская и Фелисада Архиповна Ярыгина, но кто именно создал украшение, переданное Парку, пока установить не удалось.

 

Вместе с украшением Галина Петрова передала копию фотографии, сделанной в 1920-х годах. На снимке бабушка дарительницы — Агафья Яковлевна Майзерова (1907–1985) — запечатлена в тех самых серьгах и в традиционном головном уборе, который называется «одирка с кустышками». Это косынка из красной тафты, сложенная полосой, а спереди завязанная на узел с двумя торчащими концами — кустышками.

 

Очевидно, фотография сделана во время деревенского праздника. Штофные платья, парчовые полушубочки и «одирки с кустышками» надевали по особым случаям.

 

Кенозерский национальный парк выражает сердечную благодарность Галине Николаевне Петровой за ценный дар.

   

21 май 08:07 | : Культура

Главные новости


Уговорить Ротшильда. Нюансы объединения Архангельской области с Ненецким округом
Как плотник депутатом стал. «Старожил» АрхГорДумы Вячеслав Широкий
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2020 (185)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)

Деньги


все материалы
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20