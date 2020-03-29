Александр Цыбульский: Arctic Open ожидает большое и светлое будущее

Примерно так ответил ВрИО главы Архангельской области на вопрос представителя ИА RUSNORD – готов ли он поддерживать архангельский Международный кинофестиваль стран Арктического региона.
Отметим, что данный культурный проект прекрасно вписывается в концепцию грядущего объединения области с Ненецким автономным округом.
Так же Александр Витальевич выразил готовность развивать и поддерживать все популярные на Русском Севере виды спорта. И отдельно отметил, имея ввиду команду «Водник» - пришло время возвращать Архангельску былую славу столицы мирового бенди.
Более подробно о первой очной встречи нового губернатора Поморья с главредами печатных и электронных СМИ читайте в завтрашнем аналитическом материале от Леонида Чертока.