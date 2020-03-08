Почтальон Тряпицын из Кенозерья совершил профессиональный подвиг

Впрочем, герой фильма Андрея Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (лауреата Венецианского кинофестиваля), как выяснилось, уже год сменил сумку почтальона на брандспойт пожарного, его кинокарьера (несмотря на намеки режиссера), так и не сложилась.
Но и своей новой работе он тоже отдается с душой.
Региональное МЧС сообщает:
Сегодня около 5 час. утра в д. Кузьминка, что входит в состав знаменитого Кенозерья (Плесецкий сектор Кенозерского Национального парка), произошёл пожар в частных хозпостройках. Сейчас рано говорить, с какой именно постройки началось возгорание, но в итоге огнём повреждены сарай и гараж с находившимся в нём трактором «Беларус». Деревни, входящие в муниципальное образование «Кенозерское», расположены по берегу Кенозера, и добираться туда очень сложно. Кузьминка – как раз одна из самых труднодоступных деревень. Ближайшее подразделение – отдельный пост ПЧ-47 в д. Вершинино – за 35 километров, да ещё весенняя распутица делает дорогу почти непроезжей. На пожар были высланы две автоцистерны, в т.ч. из ФГБУ "НП "Кенозерский". Несмотря на ранний час, все местные жители, кто мог, приняли участие в тушении пожара. Общими усилиями пожар удалось остановить, и ни один деревенский дом не пострадал.
К слову, начальником отдельного поста в д. Вершинино является главный герой фильма Андрея Кончаловского «Белые ночи почтальона Тряпицына». Мы связались с Алексеем Васильевичем, и он рассказал:
- Огромное спасибо нужно сказать местным жителям и особенно предпринимателю Сергею Васильевичу Тишинину, который на пожар сразу же вытащил свою мотопомпу. Вместе сыном Алексеем они заливали надворные постройки, не пуская огонь на жилые дома. Люди очень дружно всё делали до нашего приезда. Из-за чего произошёл пожар, сказать сложно – хозяин сгоревших построек сам недоумевает, что могло послужить источником возгорания. Сейчас мы уже вернулись в часть, снова заливаем машину водой – и на дежурство.
Напомним, Алексей Тряпицын стал одним из самых ярких участников закрытия прошлогоднего кинофестиваля Arctic Open в Архангельске (на фото).