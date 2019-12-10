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Эхо ARCTIC OPEN: в Архангельске учат снимать кино за один день

Такова цель семинара – практикума «Основы кинопедагогики. Проектное творчество детей и молодежи средствами кино», который 26 и 27 февраля  проводит Поморский культурный фонд «Берегиня» и Институт открытого образования Архангельской области.
Партнерами проекта выступает Ассоциация кинопедагогов России.

Этот семинар –  продолжение образовательной программы, которую Поморский культурный фонд «Берегиня»  при поддержке фонда Президентских грантов, регионального Министерства культуры организует  в рамках социокультурного проекта «III Международный кинофестиваль стран Арктики ARCTIC OPEN».

Цель  учебного курса - развитие региональных киноклубов, региональных кинопоказов, популяризация современного искусства, формирование ценностных ориентиров ребенка средствами кино с учетом влияния новейших технологий, повышение квалификации работников культуры и образования. 
В результате учебы в  Онеге, Мирном, Коряжме, Архангельске, Северодвинске,  Няндоме на базе домов культуры, библиотек,  музеев уже сегодня  работает 9 киноклубных объединений. Более 10 районов Архангельской области  третий год включаются в проведение Киномарафона Arctic open.
Кинотворчество активно входит и в систему школьного образования. Используя элементы киноигры, в учебном процессе легче выстроить диалог с ребенком. 
К новому направлению подключился  Институт открытого образования Архангельской области,  где учителя региона проходят профессиональную переподготовку и повышение квалификации. В планах ИОО  разработать программу по направлению "кинопедагогика". Как  сказал ректор Сергея Ковалева корреспонденту ИА ТАСС России: "Это сейчас активное и интересное направление, которое помогает сформировать мировоззрение школьников» (источник: ИА ТАСС России https://tass.ru/kultura/7598657).
Площадкой  для практической, командной  работы педагогов с детьми и проведения съемок  будет Архангельская гимназия № 3.


Организаторы программы семинара – Ассоциация кинопедагогов России второй раз  приезжают в Архангельск. Ровно год назад  Елена Бреднева и Александр Костюченко  проводили  презентацию Международного фестиваля кинопритч «Мы сами снимаем кино»,  рассказывали, как увлечь детей созданием киноисторий.
В этом году  цель организаторов  дать  педагогам практические навыки владения   мультимедийными технологиями «Создание истории и её экранизация».

В программе семинара следующие темы:  основы написания сценария, съемки и монтажа,  композиции и особенности киноязыка. Кроме того, руководитель проекта детская мультстудия «Kids Animation Desk» Дмитрий Шубин посвятит заинтересованных в азы анимации.
После необходимой теоретической части участники семинара  вместе со школьниками гимназии № 3 снимут несколько мини-фильмов, кинопритч и один мультфильм.  
Презентация получившихся работ пройдет на базе Института открытого образования Архангельской области 27 февраля 2020 года.

На двухдневный семинар «Основы кинопедагогики. Проектное творчество детей и молодежи средствами кино» приглашаются классные руководители, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, специалисты в области воспитания и культуры.

По завершению  курса участники семинара  смогут посетить юбилейный  вечер, посвященный 100-летию писателя Ф.А. Абрамова в Архангельском областном театре драмы им. М.В. Ломоносова.

Обучение бесплатное. Приглашается пресса.

Для участия в семинаре-практикуме необходима регистрация
Педагогам:
Куратор курсов: Ческидова Валентина Ивановна, методист  кафедры педагогики и психологии АО ИОО , контактный телефон (8182) 24-21-68

Для участия в курсах в срок до 15  февраля 2020 года необходимо зарегистрироваться на сайте АО ИОО www.ippk.arkh-edu.ru, раздел «Мероприятия».

Специалистам учреждений культуры:
регистрация и информация  на сайте - https://www.arctic-open.com/ , http://fbereginya.com/
e-mail: office@fbereginya.com , arctic.kinofest@gmail.com

Группа ВКонтакте - https://vk.com/arctic_open_kinofest 

    

07 февраль 14:44 | : Культура

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