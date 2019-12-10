Эхо ARCTIC OPEN: в Архангельске учат снимать кино за один день

Такова цель семинара – практикума «Основы кинопедагогики. Проектное творчество детей и молодежи средствами кино», который 26 и 27 февраля проводит Поморский культурный фонд «Берегиня» и Институт открытого образования Архангельской области.
Партнерами проекта выступает Ассоциация кинопедагогов России.
Этот семинар – продолжение образовательной программы, которую Поморский культурный фонд «Берегиня» при поддержке фонда Президентских грантов, регионального Министерства культуры организует в рамках социокультурного проекта «III Международный кинофестиваль стран Арктики ARCTIC OPEN».
Цель учебного курса - развитие региональных киноклубов, региональных кинопоказов, популяризация современного искусства, формирование ценностных ориентиров ребенка средствами кино с учетом влияния новейших технологий, повышение квалификации работников культуры и образования.
В результате учебы в Онеге, Мирном, Коряжме, Архангельске, Северодвинске, Няндоме на базе домов культуры, библиотек, музеев уже сегодня работает 9 киноклубных объединений. Более 10 районов Архангельской области третий год включаются в проведение Киномарафона Arctic open.
Кинотворчество активно входит и в систему школьного образования. Используя элементы киноигры, в учебном процессе легче выстроить диалог с ребенком.
К новому направлению подключился Институт открытого образования Архангельской области, где учителя региона проходят профессиональную переподготовку и повышение квалификации. В планах ИОО разработать программу по направлению "кинопедагогика". Как сказал ректор Сергея Ковалева корреспонденту ИА ТАСС России: "Это сейчас активное и интересное направление, которое помогает сформировать мировоззрение школьников» (источник: ИА ТАСС России https://tass.ru/kultura/7598657).
Площадкой для практической, командной работы педагогов с детьми и проведения съемок будет Архангельская гимназия № 3.
Организаторы программы семинара – Ассоциация кинопедагогов России второй раз приезжают в Архангельск. Ровно год назад Елена Бреднева и Александр Костюченко проводили презентацию Международного фестиваля кинопритч «Мы сами снимаем кино», рассказывали, как увлечь детей созданием киноисторий.
В этом году цель организаторов дать педагогам практические навыки владения мультимедийными технологиями «Создание истории и её экранизация».
В программе семинара следующие темы: основы написания сценария, съемки и монтажа, композиции и особенности киноязыка. Кроме того, руководитель проекта детская мультстудия «Kids Animation Desk» Дмитрий Шубин посвятит заинтересованных в азы анимации.
После необходимой теоретической части участники семинара вместе со школьниками гимназии № 3 снимут несколько мини-фильмов, кинопритч и один мультфильм.
Презентация получившихся работ пройдет на базе Института открытого образования Архангельской области 27 февраля 2020 года.
На двухдневный семинар «Основы кинопедагогики. Проектное творчество детей и молодежи средствами кино» приглашаются классные руководители, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, специалисты в области воспитания и культуры.
По завершению курса участники семинара смогут посетить юбилейный вечер, посвященный 100-летию писателя Ф.А. Абрамова в Архангельском областном театре драмы им. М.В. Ломоносова.
Обучение бесплатное. Приглашается пресса.
Для участия в семинаре-практикуме необходима регистрация
Педагогам:
Куратор курсов: Ческидова Валентина Ивановна, методист кафедры педагогики и психологии АО ИОО , контактный телефон (8182) 24-21-68
Для участия в курсах в срок до 15 февраля 2020 года необходимо зарегистрироваться на сайте АО ИОО www.ippk.arkh-edu.ru, раздел «Мероприятия».
Специалистам учреждений культуры:
регистрация и информация на сайте - https://www.arctic-open.com/ , http://fbereginya.com/
e-mail: office@fbereginya.com , arctic.kinofest@gmail.com
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