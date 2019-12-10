Варламов и Кац наконец-то снизошли до Архангельской области

Это первый проект в Архангельской области, получивший поддержку фонда «Внимание», учреждённого известным блогером Ильёй Варламовым и общественным деятелем Максимом Кацем.
(Напомним, до этого блогер Варламов писал об Архангельске исключительно в уничижительном смысле, а москвич Кац вряд ли знал, в какой стране находится Кенозерье).
Фонд объявил сбор средств на возрождение «Клуба Усть-Поченской запани», который находится в посёлке Усть-Поча Плесецкого района, на территории Кенозерского национального парка.
Здание построено в 1969 году. В своё время здесь была библиотека, бильярд, танцевальный и зрительный залы, но в 1990-х клуб закрылся. Долгие годы помещения не эксплуатировались. За это время демонтировали котельную, часть оборудования была украдена. Частично прогнил фундамент, оконные рамы рассохлись, та же участь настигла двери и крышу.
Деревянное здание выполнено в стиле «советский модерн». Сейчас это исчезающий пласт архитектуры.
Инициативные жители Усть-Почи решили подарить клубу вторую жизнь. В 2013 году они начали ремонт за счёт собственных средств: обновили стены, кровлю и часть полов. В 2019 году собирать на восстановление здания начали уже «всем миром» на портале Планета.ру. В том же году установили три печи, сделали временное остекление из кусочков стёкол.
С помощью фонда «Внимание» жители собираются отремонтировать кабинет заведующего, костюмерную, танцевальный зал, фойе и тамбур, обновить краску на потолке, переложить пол, утеплить стены. Сохранившаяся советская отделка будет использована повторно для сохранения аутентичного интерьера. На пол будут уложены шпунтованные доски: такие же, какие использовались при постройке клуба. Вместо рассохшейся парадной двери появится копия, соответствующая первоначальному облику клуба.