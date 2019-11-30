Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Кенозерье ищет альтруистов и фанатов природы

Ежегодно сотни волонтёров из разных стран мира помогают сотрудникам и жителям национальных парков «Кенозерский» и «Онежское Поморье». В этом году на заповедных землях пройдут девять добровольческих лагерей. Приём заявок на участие уже начался.

Добровольческий сезон в Парке стартует в апреле проектом «Кенозерские сказы». Волонтёрам предстоит помогать в расшифровке и систематизации аудиозаписей с рассказами жителей Кенозерья. В мае волонтёры приглашаются для благоустройства «Тропы предков» — исторической тропы рыбаков и охотников, монахов-отшельников, паломников и путешественников. В конце весны в Кенозерье ждут любителей лошадей — добровольцы нужны для помощи на конюшне. 

 

В конце июня жители деревни Рыжково готовы принять помощников для ремонта бывшего сельпо. В здании они собираются обустроить музей. В июле тянущиеся к природе горожане научатся косить траву и метать стог в лагере «Сенокосное раздолье». Всё заготовленное сено пойдёт на нужды местных жителей. 


На настоящий поморский Север — в Онежское Поморье — можно отправиться в июле. С участием волонтёров планируется собрать мусор у деревни Лопшеньги. Собранные пластиковые и стеклянные бутылки будут спрессованы и отправлены на переработку. 


В августе пройдёт международный волонтёрский лагерь. Запланированы работы в одной из красивейших деревень Кенозерья — деревне Зехнова. Добровольцам предстоит позаботиться сразу о двух местных достопримечательностях: часовне апостола и евангелиста Иоанна Богослова и водяной мельнице. Обязательным требованием является знание английского языка не ниже уровня Intermediate.

Закроет сезон «Часовенный рай». В конце сентября волонтёрам представится уникальная возможность сделать вклад в сохранение знаменитых Кенозерских часовен: где-то надо подремонтировать ступеньку, где-то — почистить кровлю и стены от мха и лишайника, где-то — скосить траву рядом.

 

У каждого добровольца будет замечательная возможность насладиться культурным и природным наследием заповедных территорий, принять участие в экскурсиях, посетить мастер-классы и музеи, попробовать традиционную северную кухню.

К участию приглашаются помощники старше 18 лет, половых ограничений нет. Проезд до ж/д станции Архангельск (проекты в национальном парке «Онежском Поморье») или ж/д станций Плесецкая и Няндома (проекты в национальном парке «Кенозерский») волонтёры оплачивают самостоятельно. Проживание, экскурсионная программа и питание — за счёт принимающей стороны. Для участия в добровольческих проектах необходимы прививка от энцефалита, страховка на время проведения смен, согласие с условиями волонтёрского договора (доступен во вложении). Заполнить анкету волонтёра можно по ссылке — https://goo.gl/forms/GL9j9fE0qFjEYMiO2.

Вопросы можно задать Светлане Марич, начальнику отдела социокультурной деятельности: pr@kenozero.ru, 8(8182) 28-65-23, 8 (931) 409-31-33.

    

06 февраль 15:46 | : Культура

Главные новости


"Блокадный хлеб" в Архангельске: "...это нужно живым". Мой ответ ретивым коллегам
Игорь Орлов: Не прощаюсь. Губернатор сказал об участии в выборах... но не все его услышали
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2020 (46)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20