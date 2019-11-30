Кенозерье ищет альтруистов и фанатов природы

Ежегодно сотни волонтёров из разных стран мира помогают сотрудникам и жителям национальных парков «Кенозерский» и «Онежское Поморье». В этом году на заповедных землях пройдут девять добровольческих лагерей. Приём заявок на участие уже начался.
Добровольческий сезон в Парке стартует в апреле проектом «Кенозерские сказы». Волонтёрам предстоит помогать в расшифровке и систематизации аудиозаписей с рассказами жителей Кенозерья. В мае волонтёры приглашаются для благоустройства «Тропы предков» — исторической тропы рыбаков и охотников, монахов-отшельников, паломников и путешественников. В конце весны в Кенозерье ждут любителей лошадей — добровольцы нужны для помощи на конюшне.
В конце июня жители деревни Рыжково готовы принять помощников для ремонта бывшего сельпо. В здании они собираются обустроить музей. В июле тянущиеся к природе горожане научатся косить траву и метать стог в лагере «Сенокосное раздолье». Всё заготовленное сено пойдёт на нужды местных жителей.
На настоящий поморский Север — в Онежское Поморье — можно отправиться в июле. С участием волонтёров планируется собрать мусор у деревни Лопшеньги. Собранные пластиковые и стеклянные бутылки будут спрессованы и отправлены на переработку.
В августе пройдёт международный волонтёрский лагерь. Запланированы работы в одной из красивейших деревень Кенозерья — деревне Зехнова. Добровольцам предстоит позаботиться сразу о двух местных достопримечательностях: часовне апостола и евангелиста Иоанна Богослова и водяной мельнице. Обязательным требованием является знание английского языка не ниже уровня Intermediate.
Закроет сезон «Часовенный рай». В конце сентября волонтёрам представится уникальная возможность сделать вклад в сохранение знаменитых Кенозерских часовен: где-то надо подремонтировать ступеньку, где-то — почистить кровлю и стены от мха и лишайника, где-то — скосить траву рядом.
У каждого добровольца будет замечательная возможность насладиться культурным и природным наследием заповедных территорий, принять участие в экскурсиях, посетить мастер-классы и музеи, попробовать традиционную северную кухню.
К участию приглашаются помощники старше 18 лет, половых ограничений нет. Проезд до ж/д станции Архангельск (проекты в национальном парке «Онежском Поморье») или ж/д станций Плесецкая и Няндома (проекты в национальном парке «Кенозерский») волонтёры оплачивают самостоятельно. Проживание, экскурсионная программа и питание — за счёт принимающей стороны. Для участия в добровольческих проектах необходимы прививка от энцефалита, страховка на время проведения смен, согласие с условиями волонтёрского договора (доступен во вложении). Заполнить анкету волонтёра можно по ссылке — https://goo.gl/forms/GL9j9fE0qFjEYMiO2.
Вопросы можно задать Светлане Марич, начальнику отдела социокультурной деятельности: pr@kenozero.ru, 8(8182) 28-65-23, 8 (931) 409-31-33.