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Леонид Черток: «Архангельск – неинвалидный город». Послесловие к Дню прессы

Вчера коллеги по Ассоциации «Вольное дело» из ИЫ «Эхо севера» протестировали свежеотремонтированный зал областной администрации на предмет его доступности для маломобильных граждан.

Выдержка из материала «Евроремонт из девяностых»:

Начнем с того, что в конференц-зал оказался доступен только тем, кто уверенно стоит на своих двоих. Все двери без порогов оказались закрыты. Дорогущий подъемник, которым кичились на пресс-турах, вроде присутствует. Состояние: отключен.

Кнопки вызова не работают, да и сама дверь, что на пару метров выше земли закрыта, о чем свидетельствует объявление. Центральный вход пандусами не оборудован.

Ни для кого ни секрет, что среди архангельских журналистов есть маломобильные граждане и их на балу прессы не было. Журналисты «Эха Севера» попросили главного редактора информационного агентства «РУСНОРД» Леонида Чертока поделиться своим мнением на этот счет.

В распоряжении редакции есть комментарий Чертока, но, к сожалению, опубликовать мы его не можем, поскольку в пятиминутной записи объем цензурной лексики весьма невелик. Если по существу, то с такой резко-негативной оценкой тяжело не согласиться. Инвалидам нет дороги к обновленному залу.

Реплика Леонида Чертока:

- Увы, это продолжение того, о чём я говорю и пишу постоянно уже в течении последних 15 лет. Любому заезжему иностранцу Архангельск представится городом исключительно здоровых людей, здесь трудно встретить колясочников даже летом, даже в зонах отдыха. Не говоря уже о зиме, когда ни одна из инвалидных колясок не проедет по нашим дворам… даже если её будет толкать член сборной по бобслею. А уж отсутствие подъемника в здании регионального правительства мы как-нибудь переживём… никогда туда не звали, нечего и привыкать.

(на фото «Эхо севера»: то самое устройство для подъема инвалидов, замершее в одном положении)  

14 январь 13:05 | : Культура / Скандалы

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