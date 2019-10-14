Поближе к народу. Русская церковь одобрила идею совмещать иконопись с граффити

Глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион одобрил идею размещать на стенах городских сооружений иконописные изображения.
В эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» владыка прокомментировал по просьбе ведущей проект стрит-арта «После иконы», который совместил в себе граффити и церковную живопись. Идея художников не встретила, однако, понимания у коммунальных служб, которые принялись закрашивать такие изображения.
«Я не хотел бы входить в детали конфликта между художниками и коммунальщиками, потому что этот конфликт может быть связан, например, с тем, что изображения размещались в неположенных местах. Но сами по себе изображения, которые я видел, в них ничего противоречащего учению Церкви я не усмотрел. Это, в общем-то, стилизация под православные иконы, это православные образы, и в том, чтобы они присутствовали в публичном пространстве, нет ничего плохого», — считает митрополит Иларион.
Он выступил за то, чтобы проповедь религиозных идеалов присутствовала в публичном пространстве, в том числе через священные изображения.
Ранее митрополит Иларион выступил с идеей выпуска футболок с изречениями Христа.
«Вообще существует стереотип, согласно которому Церковь поддерживает только иконописание и не поддерживает современное искусство. Это не так», — заявил архиерей, по мнению которого «светский художник имеет право обращаться к религиозной тематике, если он это делает с уважением к религиозной традиции, а не для того, чтобы себя ей противопоставить».
(по материалам Архангельской епархии)