«Я люблю смотреть бесплатное кино». С чего начался третий Arctic Open (взгляд из жюри)

Вчера в Агентстве корпоративного развития Архангельской области прошла встреча с журналистами председателей жюри международного кинофестиваля, открывшая официальную часть третьего Arctic Оpen.
То, что далеко не все СМИ прислали своих корреспондентов на это, безусловно, знаковое событие в культурной жизни всего Арктического региона, дало ожидаемый эффект – состоялся действительно предметный, умный разговор на тему современного кино, глупые вопросы дилетантов были сведены к минимуму.
На подиуме расположились: Юсуп Разыков (полный метр), Денни Леннон (Канада, короткий метр), Алексей Вахрушев (документальное кино), Юрий Ерофеев (детская программа).
Модератором встречи выступила директор фестиваля Тамара Статикова, пояснившая непосвященным, что из почти трех тысяч присланных со всех концов света работ в конкурсную программу были отобраны 58 лент, именно среди них членам жюри предстоит отыскать жемчужины.
Первый вопрос по традиции относился к председателю полного метра Юсупу Разыкова, у которого, по образному восприятию мира молоденькой журналистки, состоялось «второе пришествие в Архангельск». (Напомним, на втором Arctic Open Юсуп Сулейманович представлял свою авторскую картину «Турецкое седло» и получил приз «за лучший сценарий». Сейчас во внеконкурсной программе представлена его новая лента «Керосин», которую презентуют исполнители главных ролей – Елена Сусанина и Валерий Маслов).
«Я просто люблю смотреть бесплатно кино, - в своей привычной манере ответил председатель большого жюри и уже серьезно пояснил, что снимающему режиссеру очень полезно смотреть работы своих коллег, на что в обычной жизни физически не хватает времени. – Это не только развивающее, но и дисциплинирующее занятие».
Документалист Алексей Вахрущев слегка удивился утверждению, что документальное кино стало артхаусом, поэтому его смотрят очень немногие. По мнению профессионала жанра, проблема, скорее, в отсутствии всякой поддержки со стороны государства, как финансовой (от Фонда кино деньги получают считанные проекты), так и в плане продвижения – его не берут в прокат (впрочем, при советской власти на огромную Москву тоже было всего три специализированных кинозала), не транслируют телеканалы. Короче, его любимый жанр превратился в настоящее кино-гетто.
Ох, в Канаде те же проблемы, подтвердил иностранный гость со звучной фамилией Леннон, общавшийся с аудиторией через переводчика. Зато в жанре короткого метра присутствует магия кино, которую часто не встретишь в полнометражном. Дискуссию на эту тему закруглил Юсуп Разыков, признавшийся, что ему все равно, какой хронометраж у талантливой киноленты – четыре часа или шесть минут, и привел конкретные примеры.
О современном детском кино, которое представлял тележурналист из Мурманска, не первый раз приезжающий в Архангельск, говорили долго и подробно. Ибо в современном мире понятие «искусство для детей» весьма размыто – маленькие во многих вещах разбираются лучше взрослых. И опять претензии к государству, считающего детское кино нерентабельным. Но оно и не должно окупаться, так было всегда, на картины с участием детей раньше отпускалось большее количество пленки, удлинялся съемочный процесс, что часто в разы удорожало кинопроизводство. Зато делалось послабление – Киностудия детских и юношеских фильмов им. Горького имело право снимать кассовые боевики, о которых другие студии только мечтали, запуская очередное «Заседание парткома».
Ну, а после встречи с журналистами участники Праздника кино в Архангельске отправились в кинокомплекс «Русь» на церемонию открытия, где прошлись по синей дорожке (северный аналог красной Каннской).
О других событиях Третьего Arctic Open , а также задушевные беседы с его участниками и гостями читайте в будущих публикациях на ИА RUSNORD.