Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Елена Ломова-Антипатрова: Маленькая книжечка в красивом переплете

 

***

Это золото липнет к ладоням!

Соберу им, полны, сундуки!

Разложу по шкафам,

Пусть никто не затронет!

До краев им набью чугунки!

 

Этим золотом дань заплачу я

И на выкуп его припасу,

Откуплюсь от невзгод,

Чтобы счастье почуяв,

Зашептались березки в лесу!

 

Чтобы золота больше и больше

Ниспадало под ноги с ветвей!

Золотой листопад,

Не кончался бы дольше

Для счастливейшей жизни моей!

 

Это золото в руки ложится!

Это золото радует глаз!

Эта щедрая осень

Спешит расплатиться,

Расквитаться с судьбою за нас...

 

26 октября 2019

 

***

Я подброшу хвороста в огонь,

Чтобы мой очаг светился ярче,

Чтоб горел и грел, чтоб не затронь...

Чтоб теплей, уютнее и жарче

Было в доме! В сердце, чтоб любовь

С каждым мигом силы набиралась!

Чтоб не стыла - согревалась кровь!

Чтоб для грусти места не осталось...

11 октября 2019

 

***

Эти книги волшебные синие, 

В золотых переплетах горя,

Ждут меня вечерами зимними,

Но пока, в тиши октября,

Веют мудростью, пахнут вечностью,

Шелестят желтизной страниц,

Сокровенный клад человечности,

Опускаюсь пред вами ниц.

И страницу одну за страницею,

Словно странница в чуждом краю,

Пробегаю строкой-вереницею,

Изменяя реальность свою...

23 .10.2019.

 

 

***

Северные леса - краса!

Чащи полны чудес!

В них зачарованные голоса,

Благодарят за приют лес...

Северные леса - глушь,

Тень и смолы слеза.

Где- то под пнем притаился уж

Слышатся голоса....

Воют, покашливают, поют,

Шепчутся тут и там.

Вот за стволами тени встают,

Мечутся по ветвям...

Северные леса - краса!

Роскошью мхов прельстив,

Засеребрила на травах роса

Долгий, волшебный мотив....

 

20.10.19.

 

***

Я родных соберу за широким столом,

Чтоб душе ничего не мешало,

Улыбнусь и начну разговор о былом,

Об ушедшем, и обветшалом!

 

Вспомним годы разлуки и грустных потерь,

Пронесутся в глазах испытанья.

Все промчалось,

Мы сильными стали теперь:

Только радостные ожидания!

 

С благодарностью трудные дни отпустить,

Все смешать с добротою и светом!

Засветить огонек,  ни о чем не грустить.

Любоваться волшебным рассветом!

 

Жить, любить, рисовать на окне чудеса!

Надевать разноцветные платья!

Собирать горсти радости, смех, голоса,

Объясненья в любви и объятья!

7.10.2019.

 

 

   ***

Золото осени топчем ногами...

Золото осени недолговечно!

Но так прекрасно, и так беспечно

Шуршит и рушится под каблуками.

Золоту осени книги и строки

Мы, в восхищении, посвящаем!

Осенью мы и друг к другу не строги,

Осенью мы все обиды прощаем!

Ведь впереди - беспощадные вьюги,

Холод и тьма, леденящие  душу.

Лучше быть вместе

Друзьям и подругам,

И ничего, кроме сказок, не слушать!

Лучше согреть и душою согреться,

И вспоминать распрекрасное детство!

2.10.2019.

(фото Дмитрий Суханова)

   

28 октябрь 07:53 | : Культура / Литературная гостиная

Главные новости


XII сессия Архангельской городской Думы: Очень важная рутина
Оппозиция рулит! Игорь Арсентьев стал главой Плесецкого района Архангельской области
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2019 (252)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)

Деньги


все материалы
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20