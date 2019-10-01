Елена Ломова-Антипатрова: Маленькая книжечка в красивом переплете

***
Это золото липнет к ладоням!
Соберу им, полны, сундуки!
Разложу по шкафам,
Пусть никто не затронет!
До краев им набью чугунки!
Этим золотом дань заплачу я
И на выкуп его припасу,
Откуплюсь от невзгод,
Чтобы счастье почуяв,
Зашептались березки в лесу!
Чтобы золота больше и больше
Ниспадало под ноги с ветвей!
Золотой листопад,
Не кончался бы дольше
Для счастливейшей жизни моей!
Это золото в руки ложится!
Это золото радует глаз!
Эта щедрая осень
Спешит расплатиться,
Расквитаться с судьбою за нас...
26 октября 2019
***
Я подброшу хвороста в огонь,
Чтобы мой очаг светился ярче,
Чтоб горел и грел, чтоб не затронь...
Чтоб теплей, уютнее и жарче
Было в доме! В сердце, чтоб любовь
С каждым мигом силы набиралась!
Чтоб не стыла - согревалась кровь!
Чтоб для грусти места не осталось...
11 октября 2019
***
Эти книги волшебные синие,
В золотых переплетах горя,
Ждут меня вечерами зимними,
Но пока, в тиши октября,
Веют мудростью, пахнут вечностью,
Шелестят желтизной страниц,
Сокровенный клад человечности,
Опускаюсь пред вами ниц.
И страницу одну за страницею,
Словно странница в чуждом краю,
Пробегаю строкой-вереницею,
Изменяя реальность свою...
23 .10.2019.
***
Северные леса - краса!
Чащи полны чудес!
В них зачарованные голоса,
Благодарят за приют лес...
Северные леса - глушь,
Тень и смолы слеза.
Где- то под пнем притаился уж
Слышатся голоса....
Воют, покашливают, поют,
Шепчутся тут и там.
Вот за стволами тени встают,
Мечутся по ветвям...
Северные леса - краса!
Роскошью мхов прельстив,
Засеребрила на травах роса
Долгий, волшебный мотив....
20.10.19.
***
Я родных соберу за широким столом,
Чтоб душе ничего не мешало,
Улыбнусь и начну разговор о былом,
Об ушедшем, и обветшалом!
Вспомним годы разлуки и грустных потерь,
Пронесутся в глазах испытанья.
Все промчалось,
Мы сильными стали теперь:
Только радостные ожидания!
С благодарностью трудные дни отпустить,
Все смешать с добротою и светом!
Засветить огонек, ни о чем не грустить.
Любоваться волшебным рассветом!
Жить, любить, рисовать на окне чудеса!
Надевать разноцветные платья!
Собирать горсти радости, смех, голоса,
Объясненья в любви и объятья!
7.10.2019.
***
Золото осени топчем ногами...
Золото осени недолговечно!
Но так прекрасно, и так беспечно
Шуршит и рушится под каблуками.
Золоту осени книги и строки
Мы, в восхищении, посвящаем!
Осенью мы и друг к другу не строги,
Осенью мы все обиды прощаем!
Ведь впереди - беспощадные вьюги,
Холод и тьма, леденящие душу.
Лучше быть вместе
Друзьям и подругам,
И ничего, кроме сказок, не слушать!
Лучше согреть и душою согреться,
И вспоминать распрекрасное детство!
2.10.2019.
(фото Дмитрий Суханова)