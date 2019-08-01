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"Еще и внукам останется". В Архангельске прошла презентация сказок Песахова

Вторая книга проекта городской администрации «Поморская библиотека» вышла в свет: сегодня в библиотеке имени Н.А. Добролюбова прошла творческая презентация по-новому иллюстрированного сборника сказок Степана Писахова.

Первенцем издательского проекта муниципалитета год назад стала повесть Евгения Коковина «Детство в Соломбале». В этом году серию продолжили сказки Писахова - в честь 140-летия со дня рождения любимого северного писателя.

- Каждая сказка Степана Писахова – это не просто слово, это песня. Юмор, которому уже 100 лет, актуален и сегодня. Я благодарен всем, кто живет этим издательским проектом, помогает ему воплощаться в жизнь. Эти люди понимают главную ценность проекта, что мы передаем то, что осталось нам от отцов и дедов, детям и внукам, - отметил в своем выступлении глава Архангельска Игорь Годзиш.

Многие месяцы над иллюстрациями к сборнику сказок трудился известный архангельский художник Алексей Григорьев. Он отмечает, что образы Писахова настолько фантазийны, что выразить их в рисунке довольно сложно. Это и было самой интересной частью работы иллюстратора. Редакторскую работу выполнила литературовед Елена Галимова. А спонсорскую помощь оказала группа компаний «Титан».

Проект «Поморская библиотека» является некоммерческим: книги будут направлены в школьные и окружные библиотеки города, станут подарком для победителей детских конкурсов. Но многие архангелогородцы хотели бы приобрести их в книжных магазинах. Чтобы это стало возможным, муниципалитет готов передать права на издание заинтересованным коммерческим организациям. А пока все желающие могут насладиться легкими и юморными зарисовками северного сказочника в читальных залах архангельских библиотек.

Специально созданная редколлегия уже продумывает дальнейший план переизданий. Как отметила директор областной библиотеки имени Добролюбова Ольга Степина, впервые за долгое время переиздается именно серия книг, а не отдельное произведение. Это позволяет возродить интерес к целому пласту литературы северных писателей.

   

27 сентябрь 08:28 | : Культура

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