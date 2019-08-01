Шаркнули по душе! Архангельск наконец-то увидит, что же такое гармонь

В рамках Всероссийского фестиваля – конкурса народного творчества «Сметанинские встречи» пройдут два интересных вернисажа. 19 сентября в 16 часов в областном Доме народного творчества состоится открытие выставки музыкальных инструментов «Такая разная гармонь и не только…». 21 сентября в 10:30 областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова презентует фотовыставку «Сергей Сметанин. Дайте в руки мне гармонь».
Уникальность выставки «Такая разная гармонь и не только…» в ее экспонатах, которых прибыли из частных коллекций.
Всего будет представлено более 50 экспонатов из частных коллекций москвичей Святослава Шершукова и Елены Васильевой, Александра Келарева из Вельского района, Татьяны Жуковой из Каргополя, архангелогородцев Андрея Пономарева и Андрея Зубрия и других собирателей.
Это различные инструменты, среди которых настоящий варган, вологодская тальянка и малюсенькая черепашка, гармошка-сапог, концертина и многие другие виды гармони, которых не купишь в магазине, поскольку изготавливаются такие инструменты только по заказу.
Также можно будет увидеть оригинальные елочные игрушки в виде гармошек и гармонистов, настоящего крокодила Гену, выполненного из цельной коряги руками самого Сергея Сметанина и многие другие, не менее интересные и любопытные предметы.
Архангельский живописец Александр Сверчков представит необычные арт-объекты и музыкальные инструменты, которые он мастерит из старой мебели. Свои работы автор называет - "скульптурные объекты с музыкальными отклонениями". Инструменты художника экспонировались в Норвегии и Мурманске, выставлялись в музеях Архангельска. 19 сентября звучащие деревянные фигуры Сверчкова займут почетное место в экспозиционном пространстве Дома народного творчества.
Свою коллекцию покажет собиратель из Москвы, давний друг фестиваля «Сметанинские встречи» Елена Васильева.
В 2009 году школьный педагог Елена Васильева неожиданно для себя начала учиться играть на гармони. Сейчас коллекционер убеждена: «Если ты взял в руки этот удивительный инструмент, то обязательно нужно знать его историю, имена великих гармонистов прошлого и настоящего». Так увлечение переросло в серьезное дело. «Цели собирать именно коллекцию, не было, - рассказывает Елена Васильева, - увидишь, что-то в душе дрогнет, улыбнешься, порадуешься - вот главные чувства».
В Архангельск Елена привезет значительную коллекцию статуэток, игрушек и других предметов, связанных только с гармонью, часть из которых будет экспонироваться на выставке в областной библиотеке им. Н.А. Добролюбова
Выставка «Такая разная гармонь и не только…» будет работать в областном Доме народного творчества по адресу пл. Ленина, 1 до 30 октября. Вход – свободный.
В областной библиотеке им. Н.А.Добролюбова 21 сентября в 10:30 запланирована презентация нотных изданий, документальных, публицистических, фотоматериалов из архивных фондов Добролюбовки и из семейного архива Сергея Сметанина.
А в 11:00 участники «Сметанинских встреч» и все желающие приглашаются в большой зал библиотеки, где состоится показ документального фильма о гармонисте- поморе, прославившем Архангельский край.