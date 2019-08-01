Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Шаркнули по душе! Архангельск наконец-то увидит, что же такое гармонь

В рамках Всероссийского фестиваля – конкурса  народного творчества «Сметанинские встречи» пройдут два  интересных вернисажа. 19 сентября в 16 часов в областном Доме народного творчества  состоится открытие выставки музыкальных инструментов «Такая разная гармонь и  не только…».  21 сентября в 10:30  областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова  презентует фотовыставку «Сергей Сметанин. Дайте в руки мне гармонь».

Уникальность выставки «Такая разная гармонь и  не только…» в ее экспонатах, которых прибыли из частных коллекций.
Всего  будет представлено более 50 экспонатов из частных коллекций москвичей Святослава Шершукова и Елены Васильевой, Александра  Келарева из Вельского района, Татьяны Жуковой из Каргополя, архангелогородцев Андрея Пономарева и Андрея Зубрия и других собирателей.
Это различные инструменты, среди которых настоящий варган, вологодская  тальянка и  малюсенькая  черепашка, гармошка-сапог, концертина и многие другие виды гармони, которых не  купишь в магазине, поскольку изготавливаются такие инструменты только по заказу.
Также можно будет увидеть оригинальные елочные игрушки в виде гармошек и гармонистов, настоящего крокодила Гену,  выполненного  из цельной коряги руками самого Сергея Сметанина и многие другие, не менее интересные и любопытные предметы.
Архангельский  живописец Александр Сверчков представит необычные арт-объекты и музыкальные инструменты, которые он мастерит  из старой мебели.  Свои работы  автор  называет  - "скульптурные объекты с музыкальными отклонениями". Инструменты художника  экспонировались в Норвегии и Мурманске, выставлялись в музеях Архангельска. 19 сентября звучащие  деревянные фигуры  Сверчкова займут почетное место в экспозиционном пространстве Дома народного творчества.
 Свою коллекцию  покажет собиратель из Москвы, давний друг фестиваля «Сметанинские встречи»  Елена Васильева.
В 2009 году школьный педагог  Елена Васильева неожиданно для себя начала учиться играть на гармони. Сейчас коллекционер убеждена: «Если ты взял в руки этот удивительный инструмент, то  обязательно нужно знать его историю, имена великих гармонистов прошлого и настоящего». Так  увлечение переросло  в серьезное дело. «Цели собирать именно коллекцию, не было, - рассказывает Елена Васильева, - увидишь, что-то в душе дрогнет, улыбнешься, порадуешься -  вот главные чувства».
В Архангельск Елена привезет значительную коллекцию статуэток,  игрушек и других предметов, связанных только с гармонью, часть из которых будет экспонироваться на выставке в  областной библиотеке им. Н.А. Добролюбова

Выставка «Такая разная гармонь и  не только…» будет работать в областном Доме народного творчества по адресу пл. Ленина, 1 до 30 октября. Вход – свободный.
В областной библиотеке им. Н.А.Добролюбова 21 сентября в 10:30 запланирована презентация нотных изданий, документальных, публицистических, фотоматериалов из архивных фондов Добролюбовки и из семейного архива Сергея Сметанина.

А в 11:00 участники «Сметанинских встреч» и все желающие приглашаются в большой  зал библиотеки, где состоится показ документального фильма  о гармонисте- поморе, прославившем Архангельский край.

   

17 сентябрь 08:44 | : Культура

Главные новости


АРО ЛДПР - падение с Олимпа? К итогам Единого Дня Голосования
Налоговый коэффициент берет за горло бизнес? Споры в Архангельской ГорДуме
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2019 (153)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20