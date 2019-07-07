"Маргаритинские смотрины" - пища для души, а не для брюха

В рамках культурной программы XVIII Маргаритинской ярмарки пройдет региональный смотр на присвоение и подтверждения звания «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив» Архангельской области - «Маргаритинские смотрины».
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С 19 по 22 сентября сразу на 6 площадках Архангельска выступят хореографические, театральные, вокальные, фольклорные коллективы из 14 районов области. Согласно Положению, региональный смотр на присвоение и подтверждения звания проходит в форме праздничных концертных программ и спектаклей в присутствии зрителя и членов художественного совета.
19 сентября в Дом народного творчества Архангельской области (пл. Ленина, 1) приглашают театралов. Театральная студия «Рампа» холмогорского Центра культуры «Двина» сыграет комедию «Холмогорская кадриль».
На площадке перед выставочным центром «Норд-экспо» (ул. Папанина, д. 25) во время Маргаритинской ярмарки, 20 и 21 сентября выступят фольклорные, хореографические и вокальные коллективы, среди них прославленная «Церемоночка» под руководством, заслуженной артистки России Аллы Сумароковой, ансамбль «Шуры-муры» из Вилегодского района, танцевальные коллективы из Устьянсокго, Красноборского, Холмогорского, Плесецкого районов. На уличной сцене зрители увидят концертные программы театра моды «Звездная дорожка» из поселка Октябрьский Устьянского района, народных хоров и вокальных ансамблей.
Культурный центр «Соломбала – Арт» (пр. Никольский, 29) примет самодеятельных артистов 21 сентября. Здесь выступят клуб традиционной народной культуры «Сугревушка», хореографический коллектив «Карамель» из Мезени, Вожгорский фольклорный хор Лешуконского района, ансамбль народной песни «Субботея» детской школы искусств города Няндома, хореографическая студия Малого Северного хора, Шалакушский народный хор, ансамбль русской песни «Северное играньице», танцевальный коллектив «Вертеха» Исакогорско - Цигломенского культурного центра.
Любители хорового пения соберутся 21 сентября в культурном центре «Северный» (ул. Кировская, д.27). Своё творчество покажут самодеятельные хоры Архангельской области: хор ветеранов «Серебряные росы», вокальный ансамбль «Рапсодия», хор русской песни «Реченька», «Соломбалочка», «Русская песня». Концертную программу привезли на «Маргаритинские смотрины» вокальный ансамбль «Сполохи» из Коряжмы, хор русской песни Онежского Дворца культуры, Верхнетоемский народный хор. Образцовая студия изобразительного искусства «Колонок» Культурного центр «Северный» представит итоговую выставку работ «Рисуют дети».
22 сентября сцену участникам предоставит Ломоносовский Дворец культуры (ул.Никитова, 1). 13 коллективов будут претендовать на звание «народный» и «образцовый». Среди них студия современного и народного танца «Воздух» из Вельска, «Золотая стрекоза» из Новодвинска, Северодвинский Театр детской моды Ольги Стахеевой, детский образцовый цирк «Весар», хореографические и вокальные ансамблей из Архангельских культурных центров.
Каждое выступление оценит профессиональная комиссия, которая подготовит экспертное заключение о художественном уровне коллектива. Однако, лучшей наградой для артистов будут, конечно, аплодисменты, поддержка и праздничное настроение зрителей. Вход на все площадки «Маргаритинских смотрин» с 19 по 22 сентября свободный.
Справки по телефону 21-40-43