Жюри игрового кино на Третьем кинофестивале ARCTIC OPEN возглавят Разыков и Леннон

Жюри в номинации "Игровой фильм" III Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open в Архангельске возглавит режиссер Юсуп Разыков. Об этом сообщила директор фестиваля Тамара Статикова.
"Жюри фестиваля в номинации "Игровой фильм" возглавит Юсуп Сулейманович Разыков, узбекский и российский кинорежиссер и сценарист", - сказала Статикова.
На прошлом фестивале его фильм "Турецкое седло" получил приз за лучший сценарий. "В этом году мы надеемся получить в программу его фильм "Керосин", отмеченный на фестивале "Кинотавр", - добавила Статикова.
Жюри в номинации "Игровой короткометражный фильм" возглавит основатель программы Prends a court! по поддержке короткометражного кино Дэнни Леннон из Канады. Председатель жюри в третьей номинации "Документальный фильм" пока не определен.
(на фото: Юсупа Разыкова награждают в Архангельске)