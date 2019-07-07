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Жюри игрового кино на Третьем кинофестивале ARCTIC OPEN возглавят Разыков и Леннон

Жюри в номинации "Игровой фильм" III Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open в Архангельске возглавит режиссер Юсуп Разыков. Об этом сообщила директор фестиваля Тамара Статикова.

"Жюри фестиваля в номинации "Игровой фильм" возглавит Юсуп Сулейманович Разыков, узбекский и российский кинорежиссер и сценарист", - сказала Статикова.

На прошлом фестивале его фильм "Турецкое седло" получил приз за лучший сценарий. "В этом году мы надеемся получить в программу его фильм "Керосин", отмеченный на фестивале "Кинотавр", - добавила Статикова.

Жюри в номинации "Игровой короткометражный фильм" возглавит основатель программы Prends a court!  по поддержке короткометражного кино Дэнни Леннон из Канады. Председатель жюри в третьей номинации "Документальный фильм" пока не определен.

(на фото: Юсупа Разыкова награждают в Архангельске)

11 сентябрь 11:35 | : Культура

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