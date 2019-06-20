Потому что на 10 девчонок... В Поморье исторический была проблема с мужиками

В научный архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» поступили архивные материалы переписи населения по Архангельской губернии за 1920 год. Из этого документа можно почерпнуть информацию о численности жителей в деревнях Онежского полуострова и узнать интересные факты из его административной истории.
Оказалось, что почти век назад, женщин на полуострове жило значительно больше, чем мужчин. Например, в селе Яреньга было 208 дворов, в которых проживали 468 человек: 208 мужчин и 260 женщин. В селе Лопшеньга насчитывалось 278 домов и 641 человек: 277 мужчин и 364 женщины.
Кстати, оба села входили в состав Яренгской волости Архангельского уезда. В марте 1920 года частью волости стали посад Луда, где в это время насчитывалось 130 дворов: 281 мужчина и 332 женщины, и посад Уна со 156 дворами и самым большим на Летнем берегу количеством жителей — 643 человека: 256 мужчин и 387 женщин. В составе Унского сельского общества числился также небольшой посёлок Белое, в трёх дворах которого проживали всего 12 человек, но зато здесь установился баланс: шесть женщин и шесть мужчин.
В селе Красногорское Сюземской волости Архангельского уезда была схожая ситуация: на 69 дворов с населением в 294 человека — 130 мужчин и 164 женщины. Разве что входивший в состав той же волости Унский маяк обслуживали трое мужчин и в Пертоминском монастыре числилось 24 мужчины и три женщины.
«На первый взгляд кажется удивительным, что 100 лет назад в каждом населённом пункте женщин проживало больше, чем мужчин. Но если представить, что повседневная промысловая жизнь мужчин была связана с непредсказуемым Белым морем, в водах которого нашло последний приют не одно поморское судно, и что только-только закончилась кровопролитная Первая мировая война, что это был период революции и гражданской войны, то становится понятна такая статистика», — прокомментировала Анна Анциферова, главный хранитель музейных фондов Парка.
В состав Летнезолотицкой волости Онежского уезда в 1920 году входили: село Дураково (Преображенское), выселок Ильино, село Летняя Золотица, деревня Пушлахта, йодный завод и три маяка.
Самым большим населённым пунктом была Пушлахта. Здесь было 102 двора и жили 439 человек: 175 мужчин и 264 женщины.
В Дураково был 81 дом и 359 жителей: 154 мужчины и 205 женщин. Столько же домов было в соседнем селе Летняя Золотица, но жителей было немного меньше — 354 человека: 147 мужчин и 207 женщин.
Лишь на выселке, заводе и маяках количество мужчин преобладало. Выселок Ильино состоял всего из одного двора и восьми человек: шесть мужчин и две женщины. На йодном заводе было построено три дома и насчитывался 51 житель: 43 мужчины и восемь женщин. Жижгинский маяк обслуживали десять мужчин и шесть женщин, а на Чесменском маяке работали шесть мужчин и четыре женщины. И только Летне-Орловский маяк обслуживали шесть женщин и пять мужчин.
В Лямецкой волости Онежского уезда, выделившейся из Пурнемской волости в 1917 году, числилась изба для путников и 145 дворов, 142 из которых располагались в селе Лямица. Здесь проживали 678 человек: 285 мужчин и 393 женщины. В деревне Кротово было два двора и 11 человек: пять мужчин и шесть женщин. Самым маленьким и чисто мужским населённым пунктом был посёлок Кондостров, он состоял всего из одного двора, в котором проживали семеро мужчин.
Пурнемская волость Онежского уезда состояла только из села Пурнема, зато численность населения здесь составляла 1039 человек: 406 мужчин и 633 женщины, а количество дворов — 198.
В наши дни большинство из перечисленных населённых пунктов (Яреньга, Лопшеньга, Летняя Золотица, Луда, Уна, Пушлахта, деревня Красная Гора (бывшее село Красногорское), остров Жижгин, Орловсий, Унский и Чесменский маяки) относятся к муниципальному образованию «Пертоминское» Приморского района, и по данным администрации МО здесь проживает 971 человек.
Пурнема и Лямца (бывшая Лямица) входят в муниципальное образование «Покровское» Онежского района, по данным 2012 года здесь проживает 195 человек и 98 человек.
Свежие данные о количестве жителей Онежского полуострова будут получены после Всероссийской переписи населения 2020 года.
Напомним, что сотрудниками ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» активно ведётся сбор сведений по истории Онежского полуострова: записываются воспоминания местных жителей, в музеях и семейных архивах собираются фотографии, выявляются ценнейшие архивные материалы.