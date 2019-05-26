В музее Малые Корелы открылась выставка старинных головных уборов

Выставка старинных головных уборов «Во всей красе» открылась в музее «Малые Корелы». Она разместилась в выставочном зале на территории архитектурно-ландшафтной экспозиции, сообщает пресс-служба музея.
В собрании музея «Малые Корелы» хранится более 130 образцов головных уборов, бытовавших на Русском Севере, территории Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний, в XVIII – начале XX века. Нынешняя выставка – это первый опыт коллекционного показа головных уборов из собрания музея «Малые Корелы».
Народный костюм невозможно представить без головного убора. Эта деталь придавала женщине прошлых эпох особую величавость и законченность образа, а у мужчины подчёркивала принадлежность к тому или иному роду, чин и даже возраст.
Выставка представляет три экспозиционных комплекса, в которых представлены девичьи головные уборы: повязки, перевязки и почёлок – редкий экземпляр архаичного убора; женские: сороки, кокошники, сборники, повойники; а также мужские головные уборы, в том числе солдатская шапка, цилиндр, картуз. Некоторые экземпляры, представленные на выставке, посетители увидят впервые.
Большинство экспонируемых головных уборов – парадные, богато орнаментированные бисером, речным жемчугом и золотным шитьём. Это поистине высокохудожественные произведения! Их берегли, передавая по наследству от матери к дочери, благодаря чему они дошли до наших дней.
Помимо головных уборов на выставке можно увидеть различные украшения: серьги, стеклянные и янтарные бусы, заборочники, которые играли большую роль в девичьем и женском костюме. Отдельный стенд посвящён коллекции платков, шалей, полушалков, шёлковых и кружевных косынок из собрания музея.
Выставка «Во всей красе» будет работать в музее «Малые Корелы» до конца октября.