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В Архангельске проходит интереснейший певческий семинар Виктора Емельянова

Как стало известно редакции, в эти дни в Архангельске проходит семинар - практикум и мастер–класс педагога, кандидата педагогических наук, автора многоуровневой обучающей программы «Фонопедический метод развития голоса» В.В. Емельянова. Мероприятие проходит на базе МБУ ДО Городская детская музыкальная школа классика с 23 по 26 февраля 2019 года.

Фонопедический метод развития голоса (ФМРГ)[1] – это многоуровневая обучающая программа установления координации и эффективной тренировки голосового аппарата для решения речевых и певческих задач с неизменно высоким эстетическим качеством. Метод называется фонопедическим благодаря его восстановительно-профилактической и развивающей направленности.

К участию в семинарах и мастер – классах приглашены преподаватели вокала и хоровых дисциплин ССУЗОв сферы культуры и искусства, ДШИ, ДМШ, руководители вокальных студий, студенты и учащиеся колледжей сферы искусства. По окончанию семинаров выдается сертификат о прохождении курса ФМРГ (36 часов).

Группа Вконтакте: https://vk.com/emelianov_arh

Справка:

Емельянов Виктор Вадимович, ленинградец. По образованию — по дипломам — формально «артист музыкальной комедии» (среднее специальное — Музыкальное училище при Ленинградской государственной Консерватории им. Римского-Корсакова, отделение музыкальной комедии, 1969 — 1973 гг.), «оперный и концертный певец, преподаватель» (высшее — Новосибирская гос. Консерватория им. Глинки, 1976 — 1981 гг.). «Наивысшее» — аспирантура ГМПИ (ныне — РАМ) им. Гнесиных, научный руководитель проф. Л.Б. Дмитриев. Учёная степень — кандидат педагогических наук. Учёных и почётных званий не имеет и таковыми не интересуется.

«Почему я подчеркнул слово «формально»: моя обучающая программа появилась не благодаря моему образованию, а вопреки ему. Как осознание неэффективности учебного процесса и поиска причин этой неэффективности. Уточню: неэффективность обучения по главному предмету «класс сольного пения». Всё остальное — актёрская и оперная подготовка, музыкально-теоретические и музыкально-исторические дисциплины, «движенческие» дисциплины — всё было прекрасно и эффективно.

Одна из причин появления моей программы — не смог стать таким певцом, каким хотел. Не смог петь так, как мечталось с детства. Большие певческие партии в опереттах — дипломных спектаклях училища, 14 сезонов работы в Новосибирском театре музыкальной комедии, четыре главных оперных партии в оперной студии Новосибирской консерватории, роль и партия Мистера Икс в дипломном спектакле «Принцесса цирка» (И. Кальман). Весь этот багаж — повод для размышлений: чего же всё-таки не хватает в собственной вокальной подготовке, а, значит, и в подготовке большинства вокалистов?!». Каковы объективные причины, например, недостаточность


[1] подробнее: http://www.emelyanov-fmrg.ru/

25 февраль 08:37 | : Культура

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