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Культурный коллапс в Архангельске: Поморская филармония отменяет все концерты в Кирхе

В редакцию пришло письмо:

Поморская филармония отменяет все органные и симфонические концерте в Камерном зале (Кирхе) из-за незаконности закупки и контракта по сентябрьским концертам, которые должны были пройти с 16 сентября 2018 года. Команда Поморской филармонии

Уважаемые коллеги, друзья!

К сожалению, случилось то, о чем мы писали последний месяц. Директор Поморской филармонии В,С. Ларионов пошел на полный и тотальный развал вверенного и доверенного ему Учреждения культуры области- главной КОНЦЕРТНОЙ площадки русского Севера и нашей гордости в сфере культуры- Поморской филармонии.

Завтра 06 сентября 2018 года будет подана жалоба в УФАС на незаконный и необоснованный контракт по органным и симфоническим концертам. УФАС имеет право приостановить (запретить Заказчику) заключать незаконный и необоснованный контракт. При его подписании бюджет Архангельской области неизбежно теряет более 100 тыс.руб. Но и изменить его директор Филармонии в силу установленного Законом о контрактной системе запрета (ч.1, ст.34 Закона №44) не может, поскольку извещение и все документы по закупке уже размещены на официальном сайте (в единой информационной системе закупок). Это было сделано 23.08.2018 г.

Возврат билетов уже начался в кассах Филармонии. Концертов никаких в сентябре не будет. Ни органных, ни симфонических.

Подробности и итоги решения УФАС по Архангельской области- последует позже.

С уважением, Команда Поморской филармонии

P.S. Редакция ИА RUSNORD выражает готовность предоставить слово непосредственно дирекции Поморской филармонии для прояснения ситуации.  

04 сентябрь 13:43 | : Культура / Скандалы

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