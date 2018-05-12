"Вранье и профанация". Продолжения скандала вокруг концерта Эмира Кустурицы в Архангельске

"Художественный замысел" концерта Кустурицы в Архангельске 17.04.2018 г.: полторы странички текста, сделанных в тот же день организаторами концерта Кустурицы, за которые бюджет области заплатил сумму 520 тыс.50 рублей!

Итоги расследования и новая жалоба в УФАС. Август 2018 года. Виктор Ергин, юрисконсульт.

Уважаемый Денис Васильевич!

Обращаюсь к Вам, как к руководителю УФАС Архангельской области, в связи со следующим. Спасибо Вам за поддержку по моему обращению по тем нарушениям, которая допустила Поморская филармония и её руководство при организации концерта Эмира Кустурицы в Архангельске (тогда моя жалоба от 08.04.2018 года была признана на 2/3 обоснованной и удовлетворена Вами, были выявлены многочисленные нарушения Закона о контрактной системе в деятельности Учреждения культуры, управляемого менеджером В.С.Ларионовым).

Но эта история получила продолжение. Сегодня мной, юрисконсультом и специалистом по закупкам до 10.01.2018 г. ГБУК АО "Поморская филармония" Ергиным Виктором Сергеевичем, повторно и внимательно проанализированы документы областного Заказчика ГБУК АО "Поморская филармония" на организацию концерта Эмира Кустурицы в Архангельске 17.04.2018 г. в Драмтеатре, размещенные Учреждением культуры на официальном сайте закупок (в единой информационной системе) (ИКЗ - 182290114326229010100100010010000000), и установлена фиктивность и мнимость выполнения работ подрядчиком (исполнителем) по первому этапу контракта №004/2018 от 12.02.2018 г., поскольку фактический срок выполнения работ по первому этапу подрядчиком- ООО "Балканская музыка" составил 0 дней.

Областной заказчик ГБУК АО "Поморская филармония" заключило в лице директора В.С.Ларионова контракт с единственным поставщиком ООО "Балканская музыка" (г. Санкт-Петербург) №004/2018 от 12.02.2018 г. на оказание услуг по организации выступления Эмира Кустурицы и Балканского оркестра в количестве 12 человек на общую сумму 1735000 рублей в Архангельске в Драмтеатре 18 апреля 2018 года. Источник финансирования в контракте не указан.

Стоимость работ по первому этапу- предоставление художественного замысла выступления артиста Эмира Кустурицы и Балканского оркестра в количестве 12 человек- 30% от общей стоимости работ, что составило 520050 рублей. Срок выполнения работ согласно контракту по первому этапу-в течение 7 дней после подписания Договора (п.5.2 Контракта).

Контракт заключен директором ГБУК АО "Поморская филармония" 12 февраля 2018 года и в тот же день директором Филармонии В.С.Ларионовым подписан Акт выполненных работ № 00000001 от 12.02.2018 г, который размещен на официальном сайте закупок и в котором отсутствует подпись подрядчика- директора ООО "Балканская музыка" Н.М.Раденовича. То есть "работы" приняты были им тут же в тот же день, не отходя от кассы.

Платежным поручением №747117 от 14.02.2018 г. оплата якобы сделанных работ по первому этапу ООО "Балканская музыка" была проведена главным бухгалтером Учреждения Ермаковой В.М., которая ничего странного и незаконного в таком положении дел не увидела, о чем имеется отметка органа Федерального казначейства на платежке.

Фактический срок выполнения ООО "Балканская музыка" работ по первому этапу контракта от 12.02.2018 г. №004/2018 таким образом с учетом того, что работы были "приняты" Заказчиком по Акту выполненных работ №00000001 от 12.02.2018 г. -составил 0 дней, что является нарушением Федерального закона "О контрактной системе".

Дата заключения контракта и дата приемки работ по первому этапу совпадают, что в совокупности с тем фактом, что в Акте выполненных якобы ООО "Балканская музыка" работ по первому этапу отсутствует подпись подрядчика (исполнителя), говорит, на мой взгляд, о мнимости (фиктивности) работ по первому этапу данного контракта. Невозможно в один день подписать контракт и выполнить работы по первому этапу качественно и в соответствии с требованиями контракта, тем более речь идет не об одном артисте Эмире Кустурице, а о целом оркестре в количестве 12 человек (Балканский оркестр).

Заключая контракт на выступление Эмира Кустурицы и Балканского оркестра в Архангельске 12 февраля 2018 года и в тот день пописывая Акт приемки на работ по первому этапу на сумму 520 тыс.050 рублей, да еще и без подписи представителя подрядчика ООО "Балканская музыка" Н.М.Раденовича, директор ГБУК АО "Поморская филармония" В.С.Ларионов нарушил Закон о контрактной системе поскольку принял работы, которые фактически не были сделаны качественно и добросовестно, перечислил деньги подрядчику по сути авансом, что является нарушением как Бюджетного Кодекса РФ, так и Закона о контрактной системе.

Я внимательно прочитал результат работ по первому этапу контракта, сделанный ООО "Балканская музыка" в день подписания контракта очевидно - а именно- "художественный замысел" выступления артиста Эмира Кустурицы, за который директор Поморской филармонии Василий Ларионов заплатил из бюджета области более 500 тысяч рублей. Это текст на 1,5 страницы самых общих фраз и намерений. Считаю, что это просто профанация работ, за которые бюджет области заплатил 500 тысяч рублей! Профанация и халтура, сварганенная за 10 минут. Данный "художественный замысел" не лезет ни в какие ворота и никак уж не соответствует заплаченным за него директором В.С.Ларионовым по платежке от 14.02.2018 г. 520 тыс.50 рублям. Его к обращению прикрепляю для оценки и выводов.

Все необходимые документы по первому этапу работ по концерту Куструрицы и Балканского оркестра в Архангельске, взятые мной с официального сайта закупок (в единой информационной системе) я прилагаю. Именно: Акт выполненных работ от 12.02.2018 по первому этапу без подписи поставщика, Платежное поручение от 14.02.2018 г., по которому организаторам концерта Кустурицы были переведены 520 тыс.50 рублей, сам "результат" работ, который В.С.Ларионов принял сразу, очевидно, не глядя и не читая в тот же день, когда подписал сам контракт, а именно- 12 февраля 2018 года.

Считаю, что после такой профанации и вранья перед нами- жителями Архангельской области- и просто издевательства над людьми, когда из бюджета платятся 520 тысяч. рублей за 1,5 странички текста, написанных за 5-10 минут питерской "Балканской музыкой" за 0 дней и директор Поморской филармонии, который подписал все эти Акты и контракты, не соответствующие Закону, что установлено Вашим Актом внеплановой камеральной проверки от 28.04.2018 г. и главный бухгалтер Учреждения Ермакова Вера Михайловна, которая пропустила соответствующие оплаты по документам, которые содержат явные несоответствия и противоречия, должны подать в добровольно в отставку и уйти с работы в бюджетном Учреждении культуры, которое они за полгода такой вот "работы" развали на все 100% и довели до края пропастии до многчисленных склок и скандалов в СМИ региона.

С уважением, Ергин Виктор Сергеевич, юрисконсульт