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Дети и мины. Дискуссия вокруг военных памятников Архангельска

В федеральную прессу стали проступать жалобы от жителей Архангельска на то, что в их городе ощущается явный перегруз с военными памятникам.

В частности, молодой архангелогородец, совсем не отрицающий ужасов, через которые прошел его родной город в дни Великой Отечественной войны («38 тысяч из 200-тысячного населения умерли от голода — суточная норма хлеба порой снижалась до 125 грамм, что в том же блокадном Ленинграде считалось минимумом; с фронта не вернулся каждый третий призванный горожанин»), пишет о явном переборе с наглядной агитацией – «о таком не кричат».

«На то, что происходит, больше невозможно смотреть, там уже шесть памятников войне. Стену размалевали граффити по госзаказу. У Дома офицеров поставили танк. Сквер, который носил имя сказочника Писахова, назвали сквером Победы и влепили в него зенитную пушку. И это только первое, что приходит в голову. Про бесконечные Аллеи Славы я уже не говорю!».

Особенно автора письма расстроили на Дне города дети, танцевавшие с копиями плавучих мин в руках. «Похоже на Северную Корею?», - задается он вопросом.

Юношу поддержал режиссер Молодежного театра Виктор Панов, считающий, что городской набережной не хватает памятника жертвам ГУЛАГа, а не очередной зенитке:

"Не подумайте, что я имею что-то против монументов Великой Отечественной — мне страшно, что их сделали модой! Сначала ставят памятник «детям войны», потом — «детям, опаленным войной». Даже сами ветераны запутались, кого теперь причислять к героям! Скоро детям детей начнут ставить, а там, глядишь, и правнукам».

Между тем, представители власти не видят никакого перебора. Тем более с упомянутым выше танцем детей – а как ещё хореографическими средствами показать, через что приходилось продираться северным конвоям?!

02 июль 12:53 | : Культура

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