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У АГКЦ новый директор

Ольга Александровна Абакшина родилась 28 мая. В 2004 году окончила Поморский государственный педагогический университет имени М.В. Ломоносова по специальности «История»; 2006 году стажировалась по программе Совета Министров Северных Стран «Сіовег Сиішге МеіЁЬЬот», Хапаранда (Швеция).

Ольга Абакшина – человек не новый в сфере культуры. С 2005 — 2011 года она руководила муниципальным учреждением культуры «Архангельский городской культурный центр». В последующие годы Ольга Александровна возглавляла отдел профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности министерства образования, науки и культуры Архангельской области; была заместителем министра культуры Архангельской области; директором «Центра помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями».

- Мы надеемся, что с приходом Ольги Александровны одно из центральных учреждений культуры Архангельска получит новый импульс развития: будет много новых мероприятий, культурных проектов, интересных для горожан всех возрастов, - отметила заместитель главы по социальным вопросам Светлана Скоморохова.

(по материалам пресс-службы Архангельской мэрии)

16 январь 11:57 | : Культура

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