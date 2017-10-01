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Его героическое Лукоморье. Архангельский писатель Тутов написал патриотическую сказку

Герои Лукоморья в борьбе за историю

О своей новой книге, выходящей на днях в Москве, архангельский писатель Александр Тутов рассказывает журналисту Анатолию Беднову.

Александр Тутов: - В издательстве «Сказочная дорога» должна выйти моя книга «Миша и Бабка Ежка». Он – продолжение сказочного «детИктива» (это слово придумала моя младшая дочь Милана) «Потапыч и Миша», который был написан для разных возрастов, в нем много пересечений с современной жизнью.

Анатолий Беднов: - С чем предстоит столкнуться сказочным героям?

А.Т.: - Сейчас выходит новогодний детектив. События там происходят перед Новым годом. Начинается с того, что в школе, где учится Миша, начали переделывать учебники истории, литературы и прочие. И в этих учебниках богатыри оказались плохими, а заморское Чудо-Юдо, которое пыталось завоевать Лукоморье – положительным, «пыталось нести культуру». А книга Толкиена «Хоббит или Туда и обратно» оказалась чуть ли е под запретом, потому что Бильбо и его друзья обижали несчастных орков, гоблинов и прочих, украли кольцо у Саурона. Положительные герои мировой литературы стали отрицательными. И после всех этих наездов, наветов на сказочных героев друзья Миши собираются и начинают выяснять, почему это стало происходить.

И выясняется, что группа приближенных к лукоморской Думе товарищей пытаются изменить историю, чтобы заставить сказочных лукоморцев вести себя хорошо и послушно. Из-за этого происходят различные опасные, экстремальные события. Очень помогают одному из главных злодеев, Мальчишу-Плохишу, соратнику Карабайса-Барабайса, заморские буржуины: финансируют издание этих учебников, присылают разных злодеев.

А.Б.: - Сказка ложь, да в ней намек. И намек более, чем прозрачный.

А.Т.: - Когда я это писал, тема была, может быть, не так глобально актуальной. Но сейчас это стало актуально, потому что из учебников пропала история нашего подвига в Великую Отечественную войну, из двадцати двух страниц про Вторую мировую только две или три посвящены ей, во многих даже Курская дуга толком не упоминается, как и многие другие наши известные сражения и подвиги, а говорится только о неудачах. И начинаешь понимать, что таким образом пытаются повлиять на детей. Хорошо, что сейчас дети неглупые пошли. Я часто встречаюсь со школьниками. Самое интересное, что многие из них начинают читать после длительного «нечитающего» периода. И мои книжки, и исторические произведения. Конечно, они любят больше приключенческую литературу, фантастику. И через такие книги надо их воспитывать. Только благодаря подрастающему поколению мы можем чего-то добиться в нашей стране. Есть у нас и частично потерянные поколения, за них тоже надо бороться.

А.Б.: - Предыдущая книга была прекрасно иллюстрирована. Непременно хочется взять ее в руки и прочесть, а потом еще много раз бережно перелистывать и перечитывать. А как выглядит нынешняя?

А.Т.: - Рисунки для книги сделала Наталья Синицына (Пустовит). Иллюстрации имеют большое значение. Книжка новогодняя, она будет продаваться в Великом Устюге в Доме Деда Мороза. Я надеюсь, что она окажет активное влияние, как и предыдущая, которая тоже оказалась очень популярной, выдержав два тиража.

А.Б.: - Есть надежда, что такие книги смогут повлиять на формирование личности юных россиян, их духовного мира? Сегодняшние дети воспитываются зачастую на совершенно другой литературе.

А.Т.: - Надеюсь, что молодые россияне сделают то, что не смогли мы. Чем заканчивается сказка Евгения Шварца «Дракон»? Тем, что герои начинают бороться за детей. Без этого жизнь теряет цель. А когда есть цель, есть и желание помочь своим потомкам. Но помочь не так, как понимают это чиновники: пристроить своих детей на хорошее место, обеспечить финансово, выучить за границей. Ведь большинство из них при этом не становятся хорошими людьми, им наплевать на нашу страну.

Я рад, что закончил данное произведение, и надеюсь, что оно сыграет положительную роль в формировании взглядов людей на мир. С моей точки зрения, только такими должны быть сегодня литературные произведения.

 

14 декабрь 08:24 | : Культура

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