Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Безумие ваятелей. От Воровского до Калашникова

И опять о любимом городе. Который, кто хочет, тот и уродует…

Вы, наверное, думаете, что самый ужасный (есть более подходящее слово на У для подобных творений, но оно непечатное) памятник Москвы – это монстр-Пётр на стрелке у Дома на набережной? Значит, вы не видели Вацлава Воровского, что хитро затерялся в одном из тупичков района Лубянки. Какой вредитель от скульптуры поставил революционера и дипломата в такую позу?! (Впрочем, известно какой – Янкель Кац, монументалист-любитель, и сам сгинул в неизвестности). «Хрен с подковыркой», «памятник радикулиту, «пьяный и хромой) – неполный список народных названий. Специально в советские времена водил на него любоваться приезжий, подвыпивший люд – успех гарантированный. Но он на задворках, попробуй найти. Да и кто помнит этого Воровского, по ходу, его когда-то за дело убили. Безумие ваятелей. От Воровского до Калашникова

Но вот в обществе появился запрос на монумент Калашниковым – создателю и его смертоносному изделию. Так, по крайней мере, нас уверяют. Мотивируя тем, что сей автомат популярен во всём мире, утёр нос американской автоматической винтовке М-16 (по крайней мере, шпана всего мира выбирает российское изделие), АК красуется на гербах нескольких не в меру агрессивный государств Третьего мира. А ещё это главный рукотворный экспорт страны, который подделывают в рукастых и шустрых странах типа Китая. Ну, чем не повод для национальной гордости?

Поставили эту гордость в центре Москвы, на месте, не имеющем к ни к автомату, ни к его создателю никакого интимного отношения. Почему не у здания Генштаба, или у Министерства обороны? Тоже центр города плюс нужные ассоциации. А чем нехорош парк у Музея Вооружённых сил, мой старший каждый свой приезд посещает? Загадка…

Памятник Михаилу Калашникову открылся в День оружейника, 19 сентября, в Оружейном сквере на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. Композиция представляет собой пятиметровую фигуру конструктора на четырехметровом постаменте с автоматом АК-47 в руках. Позади расположен силуэт земного шара и святой Георгий, поражающий копьем змея - "символ бесстрашия, мужества и воинской доблести". Ранее сообщалось, что фоном композиции станет фигура архангела Михаила, небесного покровителя Михаила Калашникова, который тоже часто изображается побеждающим дракона.

Вообще-то москвичи известные пацифисты. А ещё они не любят всякие новоделы, посвящённые чужим их городу людям. Новый памятник уже назвали «поц с гитарой». И действительно… смотря с какого ракурса смотреть. Макаревич (повар-рокер) обозвал изделие бездарным уродством. Создатель изделия (Салават Щербаков) посоветовал музыканту не судить о том, в чём тот ни хрена не понимает (видимо, не курсе, что Макар МАРХИ заканчивал).

И добавил, что Калашников создавал свой автомат для защиты собственной страны от внешних врагов. Даже спорить не буду. Вот только изначальная идея бывает так далека от воплощённой реальности…

В детстве у меня было совсем немного игрушек. Отчасти в этом виноват всеобъемлющий дефицит и очереди в «Детский мир», как в колбасный отдел, отчасти вечно безденежные родители (творческие работники, блин). Но автомат у меня был. ППШ. Я знал, что с ним мой папа победил немцев (он заканчивал войну командиром роты автоматчиков). Позже узнал, что автоматик был так себе – кучность только в ближнем бою, для прицельной стрельбы мало пригоден, неудобная перезарядка магазина и пр. И как раз Калашников должен был создать альтернативу по принципу немецкого шмайссера, только припозднился.

Калаш нам дали в руки уже в 8 классе на НВП, научили разбирать-собирать (действительно несложно). В девятом свозили на стрельбище – причастили. В армии – кому как повело. Многим дали подержаться только на присяге, а потом отправили копать-таскать-подметать. Были такие войска как стройбат, где иметь оружие не положено. «Там звери служат, голыми руками порвут» шутили. Ну, звери – не звери, а парни с судимостью и отклонениями… с такими лучше подальше от греха. В основном в обнимку с автоматами жили-спали разведбат и пехота (мотострелки по-модному). В караул – обязательно. Иногда с эксцессами – зашуганный салага мог перестрелять «дедушек». «Кто такому нервному автомат дал?!», - потом разбирались. Попробуй не дать…

Первая модификация автомата Калашникова (АК-7.62) была принята на вооружение в 1949-м. И где после этот мы его применяли, от кого защищались? Венгрия-56, Прага-68, постперестроечные конфликты. Война в Корее, Вьетнаме, на Ближнем Востоке, где СССР защищал свои сомнительные политические интересы на дальних подступах. Афган… совсем отдельная история. Серьёзные бандитские разборки 90-х. Разве что на острове Даманском причесали китайцев… больше ничего жизнеутверждающего не припоминаю. «Иду себе, играю автоматом», - как пелось в песне Булата Окуджавы. Именно так нас и воспитывали… в играх со смертью. Иные это называют патриотическим воспитанием.

Мне кажется, Михаил Тимофеевич Калашников был неплохим человеком. Он искренне верил, что работает на оборону. Причём так верил, что в какой-то момент он перестал быть самим собой, перешёл из человеческого состояния в состояние символа. Но ему немного не хватило. И культуры (с чтением не сложилось), и твёрдости духа. Сахарову хватило, создатель ядерного оружия фактически принял светскую схимну, отказавшись от всех номенклатурных благ и одев диссидентские вериги. Примерьте на себя… такое под силу единицам. Однако я где-то читал, как под конец жизни самый именитый в мире оружейник признался иностранным журналистам, что лучше бы он сочинил не автомат, а модерновую газонокосилку. Может, врут…

Свойствен ли нам культ оружия? Вряд ли, разве что альбомы рассматривать. Я и по жизни мало знаю охотников, а уж коллекционеров оружия, так вообще никого. Мы точно не грузины, чтобы кинжал на пояс вешать – ещё порежемся. А нашинковать колбаску под закусь можно и в гастрономе попросить. Вот в морду соседу заехать, а то и брату – это по-нашему. Лишь бы не до Гражданской войны.

Впрочем, нам уже насаждают культ… не думаю, что под именно этот памятник, просто общая кампания. На российских дорогах появились билборды, с которых ребёнок просит маму не делать аборт, а дать послужить родине. Типа не убивай меня, это с успехом сделает армия. Но не исключаю, что это сугубо личная ассоциация автора, уходящая корнями в непростое детство…

К слову, сам Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл успокоил метущуюся душу изобретателя автомата – дело всей его жизни изначально для благих целей, грешны люди, использовавшие его для другого. А для чего должны были изначально – стрелять только в плохих… но где мерило добра и зла? Или прикладом орехи колоть?

У меня нет возможности рассмотреть памятник Калашникову в натуральную величину. Но даже на фотографиях видно, что одет он не в свою генеральскую форму, в которой обычно давал интервью и участвовал в фотосессиях. Короткая куртка, под ней рубашка с расстёгнутым воротом и автомат в руках… да это же браток из 90-х! Вот, что подумает иностранец без гида и не владеющий русским языком, чтобы прочитать надпись на монументе.

Ну всё, Вацлав Воровский, капец твоей неповторимости!

Леонид Черток

 

24 сентябрь 08:03 | : Культура

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2017 (180)
Август 2017 (235)
Июль 2017 (220)
Июнь 2017 (231)
Май 2017 (198)
Апрель 2017 (241)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.