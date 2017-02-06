Проект Гудим-Левковича "О тех, кого я помню и люблю": Мая Миткевич - единственная дважды почётная

Лики как товарищи
Смотрят понимающе
С почерневших досок на меня…
В. Высоцкий. 1974 год.
В следующем году мы будем отмечать юбилей Маи Владимировны Миткевич – единственного на сегодня в истории Поморья человека, который является одновременно Почетным гражданином Архангельска и области. Но главное звание этой удивительной женщины – Собиратель и Хранитель…
Художественный музей в Архангельске планировали открыть еще 100 лет тому назад. В 1916 году в Императорской Академии художеств, на заседании комиссии по распределению картин в провинциальные музеи, было принято решение о передаче художественных произведений - девятнадцать картин, рисунков и скульптур, во вновь открываемый музей в Архангельске. Они кстати прибыли в наш город, но из-за последовавших событий революции и гражданской войны открытие музея так и не состоялось. Коллекцию временно определили в Ольгинскую гимназию, где оставались долгое время. Только в 1929 году они были переданы в Северный краевой музей. Но самостоятельный музей изобразительного искусства в столице Поморья появился только через 20 лет.
В 1958 году при Архангельском педагогическом институте и обществе «Знание» открылся первый в России народный искусствоведческий университет, где в переполненных залах студенты слушали лекции сотрудников Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Академии художеств. Среди них была и студентка 3-го курса историко-филологического факультета Мая Миткевич. Именно тогда она сделала свой выбор, которому сохранила верность на всю жизнь… В августе 1960 года приказом Министерства культуры РСФСР в Архангельске был создан Музей изобразительных искусств, с фондом из 1502 единиц хранения. А уже через год, успешно закончив АГПИ Мая Владимировна стала членом его коллектива. Потом 27-летнему научному сотруднику предложили должность директора.
«Я согласилась только немного поработать директором, мне больше нравились обязанности научного сотрудника мне нравились больше. Был издан приказ о временном назначении. Но нет ничего более постоянного, чем «временное»: одни проблемы сменяли другие – так и пришлось остаться на этом месте. А тот приказ о временном директорстве так и остался не отмененным», – вспоминала Мая Миткевич.
Под ее руководством музей стал одним из крупнейших художественных центров России. Его коллекции умножились более чем в 20 раз, и сегодня основной фонд собрания насчитывает более 33 тыс. единиц хранения, еще более 10 тыс. единиц составляют архивные материалы.
Сокровищница музея - уникальная коллекция отдела древнерусского искусства, включающая около 5 тыс. произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства 14-18 вв. Большую часть коллекции составляют произведения иконописи, объединенные названием «Северные письма». Мая Миткевич организовала активную собирательскую деятельность тогда небольшого коллектива сотрудников. «В те годы в разных уголках нашей области, в заброшенных церквах и часовнях еще сохранялась древняя живопись, а в крестьянских домах бытовали предметы народного творчества. Это был поистине подвижнический труд - за короткий срок была обследована огромная территория. Добираясь на лошадях, машинах, лодках, а чаще пешком, в отдаленные поселения, к полуразрушенным храмам, сотрудники музея старались вывезти все ценное, что находили, понимая, что при повторном выезде оставшееся уже не обнаружить. Сотни древних реликвий, представляющих художественную ценность, были спасены от гибели», - поясняет Мая Владимировна.
В эти годы Север привлек большое внимание ученых: этнографов, историков, археологов, искусствоведов. Появилось много публикаций в центральной прессе. Но это имело и обратную сторону: во-первых, столичные музеи вывезли из области множество ценностей; во-вторых, вослед за музейщиками в поморскую глубинку потянулись разнообразные искатели легкой наживы. «На иконы был большой спрос на черном рынке. Под видом туристов к нам за ними устремились всякие темные личности. Приедем в деревню и слышим: «Эдик был, в Ригу иконы увез», «Эрик был, в Москву увез…» Поэтому мы очень торопились, нас было-то всего четыре человека. Поначалу нас не понимали, смотрели странно, как на людей «не от мира сего». Помощь на местах мы получали далеко не всегда, много делали своими руками. Вы представляете, что такое разобрать иконостас? Да еще когда над тобой проваливается кровля, и сверху могут доски и бревна посыпаться», - рассказывала она. Именно тогда в начале 1970-х Владимир Высоцкий написал эти строки:
Мы все-таки мудреем год от года -
Распятья нам самим теперь нужны,-
Они - богатство нашего народа,
Хотя и - пережиток старины.
А раньше мы во все края -
И надо и не надо -
Дарили лики, жития,-
В окладе, без оклада...
Из пыльных ящиков косясь
Безропотно, устало,-
Искусство древнее от нас,
Бывало, и - сплывало.
Таскают - кто иконостас,
Кто - крестик, кто - иконку,-
Так веру в Господа от нас
Увозят потихоньку.
И на поездки в далеко -
Навек, бесповоротно -
Угодники идут легко,
Пророки - неохотно…
Долго время музей не имел своего здания. Краеведческому музею, которому самому не хватало помещений, выделил два маленьких зала. Одну комнату дали в Гостиных дворах. Потом перевели в здание драмтеатра, которое тогда находилось на ремонте.
«Мы ютились то тут, то там, то сям. И такое ненормальное положение продолжалось очень долго. Приходишь в кабинет, а на столе – куски штукатурки с потолка, - вспоминает Мая Миткевич. – Не всегда наши слова доходили до руководителей, и приходилось что-то придумывать самим. Так мы получили первое здание – особняк на набережной, где размещалась таможня. Договорились с прежними хозяевами, перевезли свое собрание, повесили замки».
Потом в «Литературной газете» появилась заметка, о том, что архангельские музейщики «партизанскими методами захватили особняк». Уже в 1966 году в нем открыли первую, небольшую экспозицию. «Все имевшиеся в наличии помещения мы заполнили памятниками иконописи, предметами быта, собранными в экспедициях. Коллекции росли лавинообразно. И я решила показать наши богатства 1-му секретарю обкома Борису Попову», - рассказывает директор музея. В итоге он пообещал, что музей получит встроенное помещение в новом жилом доме, а музейщики могут высказать свои пожелания проектировщикам. И хотя это привело к удорожанию строительства, в 1975 году музей справил новоселье на пл. Ленина, отметив его необычной и «идеологически сомнительной» по тем временам выставкой северных икон.
Одновременно создавалась коллекция народного искусства 18-20 вв.: народная вышивка, ткачество, золотошвейное искусство, шитье жемчугом и бисером, резьба и роспись по дереву и кости. Сейчас в ней более 7 тыс. единиц хранения. Еще около 2 тыс. предметов - народная, праздничная женская и мужская одежда, включая памятники, сохранившиеся до наших дней только в единичных экземплярах. «Был случай и с уникальным поморским костюмом. Отдать его хозяйка согласилась, только если я приеду лично. Я поехала», – говорит Мая Владимировна.
В 1970-е музей создал условия для сохранения традиционных северных промыслов – косторезного и козульного. «За женщинами, которые пекли эти пряники, буквально охотилась милиция: как же! – незаконная продажа… Мы первые организовали выставку козуль, пригласили высокое начальство, и преследование мастериц прекратилось», - поясняет Мая Миткевич.
Собрание классического искусства имеет свою особенность. Оно на 2/3 состоит из произведений, приобретенных в 1970-80-е гг. в частных коллекциях Москвы и Ленинграда, художественных салонах, антикварных магазинах, мастерских художников. «Мы использовали все известные формы пополнения этой коллекции, и делали это очень активно. Настоящему коллекционеру всегда трудно расстаться с произведением искусства, которым он гордится и дорожит. При этом нам нужно было не только уговорить владельцев, но и получить заключение экспертов о подлинности вещи. И нам не отказывали в этом специалисты Третьяковской галереи. Они нам дали «добро» на портрет графа Мусина-Пушкина работы Карла Брюллова, хотя могли и оставить его себе. У нас на всякий случай уже была приготовлена бумага, мы картину упаковали и на Ярославский вокзал. Везли ее в Архангельск, не выпуская из рук…», - поделилась одной из историй Мая Владимировна.
Объездив всю область, она была одним из инициаторов создания музея деревянного зодчества «Малые Корелы» и открытия в Архангельске филиала Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И.Э. Грабаря. «Уникальные памятники деревянного зодчества не охранялись, стояли полуразрушенными: стекла разбиты, дверей нет, ветер гулял… Мы, естественно помогали, чем могли коллегам из музея деревянного зодчества», - говорит она. При этом у Маи Миткевич возникла идея создания заповедной территории «Старый Архангельск» в центре столицы Поморья.
Но только в 1994 г. музею было передано несколько чудом сохранившихся памятников архитектуры, правда, в руинированном состоянии. Благодаря умелым действиям и настойчивости Маи Владимировны, созданное по ее инициативе Государственное Музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» смогло восстановить единственная в Архангельске полностью сохранившаяся усадьбу Шингаревых-Плотниковых, являющуюся жемчужиной исторической застройки областного центра. Хотя вид на нее с реки безжалостно испорчен убогим серым зданием дворца пионеров. Здесь в полном объеме восстановили и отреставрировали все интерьерные решения конца 19 в. – печи, декоративные фризы, расписные плафоны, оконную и дверную фурнитуру, лепнину, паркетные полы.
«Мы сохранили до 50% оригинального паркета, всего здесь 17 залов, ни в одном рисунок не повторяется. Восстановили и уникальные изразцовые печи. Чтобы вернуть им первоначальный цвет слоновой кости, потребовалось снять до 5–7 слоев краски. В итоге стало возможно видеть оригинальные изразцы производства известнейшего в императорской России Кузнецовского завода. Сейчас не более 10% наших фондов можно увидеть в экспозициях, остальные хранится в запасниках. Реставрируя памятники архитектуры, мы создаем дополнительные выставочные площади, в которых наши экспонаты находятся в органичной для них среде. Наша цель – создать музейный комплекс, который воссоздал бы историческую среду старого Архангельска и стал центром культурного досуга населения. Это будет визитная карточка нашего города, жемчужина столицы Поморья», считает Майя Миткевич.
10 лет назад мне довелось общаться с этой замечательной женщиной, во время неоднократных визитов первых лиц города и области на объекты. Тех начальников сейчас практически не вспоминают, а если и говорят о них, то по поводам, не имеющим отношения к культуре. А Мая Владимировна продолжает свой подвижнический труд – Собирателя и Хранителя. Дай ей Бог здоровья и долголетья…