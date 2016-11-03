Архив Кенозерья пополнился уникальными документами

86 документов – фотографий, текстовых записей, нотировок, переданы Кенозерскому национальному парку, Архангельская область из Фонограммаархива Института русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук, г. Санкт-Петербург.
Аудио и текстовые записи песен, былин, сказок, баллад были собраны в экспедиции Александра Кастрова в 1987-1988-х года. Будучи научным сотрудником Института русской литературы РАН (Пушкинского дома), он на протяжении двух лет работал в Кенозерье, по крупицам собирая фольклор. Как отмечают специалисты, эти экспедиции Кастрова стали наиболее результативными по сравнению с последующими сборами других ученых. Именно вторая половина 1980-х годов во многом стала переломным временем для местной эпической традиции. Поколение, помнившее времена живого бытования духовного эпоса и крестьянской культуры в своих естественных формах, стремительно и безвозвратно уходило, что сказалось на репертуаре исполнителей, с которыми исследователи работали в 1990 – 2000-е годы.
– «Мы благодарны Пушкинскому дому за переданную нам уникальную коллекцию, – отмечает Марина Мелютина, начальник отдела изучения и интерпретации историко-культурного наследия Парка. – Часть материалов, переданная ранее, уже вошла в экспозицию музея эпического наследия «В Начале было Слово» в деревне Шишкина Плесецкого района. С Институтом русской литературы мы продолжаем совместную работу по изучению фольклорного наследия Кенозерья. В 2017 году в Институет русской литературы (Пушкинский дом) РАН в рамках издательского проекта «Свод русских былин» начата работа по формированию XIX тома, посвященного былинам Кенозера.
Для справки:
В архив Кенозерского национального парка переданы следующие документы: экспедиционные записи А.Ю. Кастрова, научного сотрудника Фонограммархива Пушкинского Дома (1949 – 2010), нотировки былин различных исполнителей 1960-1980- гг. (К.Ф. Артемьевой, С.А. Кировой, М.В. Лоскутовой, А.И. Матюговой, Е.Г. Болозневой, А.П. Сидоровой, П.К. Старицыной, Н.С. Старицыной, А.М. Сивцева, А.Ф. Сивцевой), тексты былин («Чурила Пленкович», «Отъезд Добрыни», «Царь Соломан и Василий Окулович»), фотографии исследователей (А.Ю. Кастров, научный сотрудник Фонограммархива (1949 – 2010), Е.А Костюхин, фольклорист (1938 – 2006), А.М. Мехнецов, президент общественной организации «Российский фольклорный союз» (1936 – 2008), Ю.И. Марченко, научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН (род. 1953), Ю.А. Новиков, профессор русской литературы Вильнюсского педагогического университета (род. 1938), В.И. Чичеров, фольклорист, этнограф, литературовед (1907 – 1957) и др.), письма.