Елена Доценко: Тбилиси - город, который тебя любит

"The city that loves you", - такая надпись в аэропорту встречает гостей столицы Грузии.



Наше путешествие началось спонтанно. Просто взяли заграничные паспорта в руки, купили билеты с удобными пересадками (кстати, очень бюджетно), разменяли наличные по 1000 рублей, забронировали гостиницу с завтраком и… полетели навстречу солнцу в старый Тифлис. Магнитом манило слово «центр», особенно с такими демократичными ценами, но в городах с большой историей правильнее поселиться в историческом центре.



Честно, довольно скептически была настроена к путешествию по странам постсоветского пространства. Чистота, комфорт, безопасность и горизонты – вот главные условия для наших семейных путешествий…



Чем удивила Грузия? Люди живут бедно, но чисто, с достоинством и настоящей статью. А ведь когда любишь, то многое прощаешь, многое позволяешь. Даже небритость:), черные тона одежды и прокуренные общественные места. Все это воспринимается как часть колорита.



За несколько лет Тбилиси стал удобным (интересным был всегда) для туристов. Нормальные дороги и тротуары, подсветка, питьевая вода в фонтанчиках, указатели, WiFi в публичных местах и QRкоды на табличках, кафе и рестораны с отличной кухней, пункты обмена валюты по нормальному курсу, лавочки и обустроенные туалеты, безопасность, безвизовый режим и ... чистота. Не претендую на классика, но вот первые впечатления: «Горы. Солнце. Кошки. Грибоедов. Виноград прямо с лозы. Дворики с развешанным бельём. Трамвай по отвесной скале. Хачапури. Сосны и туи. Серные бани. И неожиданная теплая встреча с земляками. В городе, который любит».



Местные жители очень набожны, днем православные храмы, которые встречаются на каждом шагу, открыты с утра и до позднего вечера и полны молящихся. Настоящее место силы. От мала до велика все очень общительные, помогают, советуют. Старшее поколение говорит на русском, а вот молодежь уже знает только английский и грузинский. На улице кроме русских, китайцы (нынче без них никак!), индусы и поляки. Странно, но в Грузии все время ощущаешь себя VIP гостем, и вовсе не важно, сколько лари у тебя в кармане. Горы щедры.



О чем стоит забыть в Тбилиси? О каблуках, вечерних платьях и диетах. Просто нужно широко распахнуть глаза и впитывать невероятные пейзажи, эмоции, головокружительные запахи шашлыка, специй, сыра, домашнего вина и хинкали. Говорят, лучшее время здесь в сентябре. В декабре здесь хорошо любителям прохлады, молодого вина и открытых от листвы горизонтов.



Никаких экскурсий мы не посещали. Почитаешь вечерком в Интернете, а днем гуляешь по «прочитанным» местам. Друзья посоветовали обязательно сходить в театр кукол и современный театр «Движение». Не дошли. Не смогли. Слишком много кафе в этом городе! Первый ужин застал нас в ресторане «Алани» буквально в 100 метрах от предлагаемого всем одного туристического кафе. Оччччрекомендую. Вкусно, колоритно. А когда мы распробовали, что такое серные бани… Могу дать по случаю адресок самой-самой!



По дорогам, кстати, тут носятся отнюдь не по-европейски. Активное движение всегда. И звуки клаксона. Это самая значимая деталь в автомобиле!



Взгляд по привычке искал спортивные сооружения, в старом городе футбольных полей мы не нашли, только 2 минифутбольных и одну колоритную, между домами втиснутую во внутренний дворик игровую спортплощадку. Но само расположение города диктовало здоровый образ жизни. По крайней мере, днем:). И то ли шагомер врал, то ли тропы в горах и узкие улочки и, правда, романтически настраивали, но 19 километров в день – норма для Тбилиси. Кстати, ботанический сад нам,«ни разу не ботаникам», понравился. Хотя предупреждают, что за поцелуи на улице тут штраф 200 лари.



Здания жилые и административные активно перестраиваются. Можно, кстати, перенять опыт, коллеги. То, что у нас ветхое и аварийное, здесь ещё активно сдаётся, подкрашивается и укрепляется. Дома словно подсажены друг к другу, иногда впритык и даже внахлест. В Тбилиси много видовых площадок, основные туристические объекты - с бесплатным входом (или уж с совсем символической платой), ночью в городе светло и ветрено. Все туристические объекты и главные здания подсвечены, фуникулер работает допоздна. Стала ворчать за родной Архангельск, но муж быстро в чувство привёл, перечисляя, где у нас светло. А заодно напомнил про то, что и наш город меняется, и что и в Тбилиси по окраинам ночью лучше не шарахаться: запнёшься, упадёшь, совсем беда будет!



Что привезли? Настроение, умиротворение, особое уважение к народу Грузии. И естественно, грузинское вино, сыр, специи, красивую посуду и лимонад «Тархун» со вкусом нашего детства. А ещё это записанное в соцсетях послевкусие от поездки в старинную духовную столицу Грузии Мцхету: "Из динамиков в кафе, где готовит сам хозяин, звучал атмосферный Макаревич, под шум Арагвы Пушкин с Лермонтовым влюбляли в Грузию все больше, церковные свечи у входа в метро, вечные ценности храмов Мцхеты, и новостные ленты из дома будили вольные мысли о настоящем, но, к счастью, преходящем времени "активных бездельников"...



Что ещё впечатлило: советское детство на блошином рынке по сходной цене, новогодняя ёлка, вокруг которой жители построили дом, турники среди сосен и туй на горе и музей "советской оккупации", вокруг которого ажиотажа, скажу прямо, нет, а этим самым "оккупантам" улыбаются и считают своими друзьями. Такая, искусственно прикрученная к народу, Liberty. К слову, о Саакашвили думают в Тбилиси по-разному, благодарят за дороги к туристическим объектам, реформу полиции (каждый грузин обязательно скажет Вам, что полиция теперь взяток не берет и вообще, молодец). Но еще открыто говорят, что сделал и много плохого для грузинского народа, а вот что конкретно – молчат. Мы же гости! Есть нам, чему поучиться у наших друзей, не правда ли?



Но все же трёх-четырёх дней активной ходьбы по холмам - по долам хватит, чтобы ощутить и навсегда запомнить эти места. А потом сердце требует ещё впечатлений, путешествий дальше и начинает… проситься домой. И хотя дорога на Север всегда требует осмысленных усилий, осознания, зачем живешь здесь, и кто тебя ждет, возвращаешься снова.



В любимый город, которому ты нужен.

В Архангельск.



Елена Доценко

КУСОЧКИ ГРУЗИИ: