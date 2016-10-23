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Попа в законе! По следам культурологического скандала в Архангельске

Как мы сообщали ранее, высоконравственных жителей Архангельска возмутило изображение женской попы в обтягивающих джинсах, рекламирующее популярный у отдельной категории зрителей сериал «Универ», в котором одно время блистала депутат Госдумы Мария Кожевникова.

Дело дошло до серьезного разбирательства с привлечением культурологов и прочих экспертов…

Так вот, по информации участника Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал» - Эксперты не усмотрели в рекламной попе каких-либо нарушений. Вспомнили попу в стрингах, которая однажды фигурировала на рекламных изображениях. Здесь же все по-пуритански. Кстати, в проведенном антимонопольщиками опросе, люди также не усмотрели в этих плакатах чего-либо шокирующего и возмутительного. Попа как попа...

А вот реакция, появившаяся на интернет-форумах:

- Сексуальный подтекст можно увидеть во всем, вспомним больного на всю голову дедушку Фрейда. Даже в батонах хлеба. И в башнях Кремля.

- Уверен: возмущались жирные бабищи в леопардовых лосинах.

Одновременное наблюдатели вспоминали популярную рекламу пылесоса, веселившую прохожих на улицах Архангельска несколько лет назад – Сосу буквально за копейки!

Вот это был трэш, так трэш!

 

23 декабрь 11:33 | : Культура / Скандалы

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