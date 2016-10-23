Попа в законе! По следам культурологического скандала в Архангельске

Как мы сообщали ранее, высоконравственных жителей Архангельска возмутило изображение женской попы в обтягивающих джинсах, рекламирующее популярный у отдельной категории зрителей сериал «Универ», в котором одно время блистала депутат Госдумы Мария Кожевникова.
Дело дошло до серьезного разбирательства с привлечением культурологов и прочих экспертов…
Так вот, по информации участника Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал» - Эксперты не усмотрели в рекламной попе каких-либо нарушений. Вспомнили попу в стрингах, которая однажды фигурировала на рекламных изображениях. Здесь же все по-пуритански. Кстати, в проведенном антимонопольщиками опросе, люди также не усмотрели в этих плакатах чего-либо шокирующего и возмутительного. Попа как попа...
А вот реакция, появившаяся на интернет-форумах:
- Сексуальный подтекст можно увидеть во всем, вспомним больного на всю голову дедушку Фрейда. Даже в батонах хлеба. И в башнях Кремля.
- Уверен: возмущались жирные бабищи в леопардовых лосинах.
Одновременное наблюдатели вспоминали популярную рекламу пылесоса, веселившую прохожих на улицах Архангельска несколько лет назад – Сосу буквально за копейки!
Вот это был трэш, так трэш!