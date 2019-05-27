«Мальчишки и девчонки, а также их родители…» Игорь Скубенко поздравил северодвинцев с Днем знаний

«Дорогие северодвинцы! Родители и дети! Поздравляю вас с Днём знаний!
Более чем двадцать тысяч северодвинских школьников, а также большая армия их родителей и педагогов готовятся отметить новый год - учебный. Особые поздравления тем, кто впервые сядет за парты, - это более 2 200 мальчишек и девчонок!
Лето позади. Мы постарались, чтобы здания, учебные классы, спортзалы и столовые стали более комфортными и безопасными. Школы укомплектованы учебниками — каждый ребёнок получит бесплатный комплект. Сделано всё, чтобы ученики с удовольствием шли на занятия. Ребята, получать знания — это сегодня ваша главная задача. Постарайтесь также дружить со спортом и творчеством, дерзайте в области науки. На вас, молодых, талантливых, энергичных, мы возлагаем большие надежды. Вам предстоит преумножить экономическое, интеллектуальное и культурное богатство города, региона и всей России.
Дружной команде педагогов мы желаем новых творческих удач, а родителям — вместе с детьми пройти нелёгкий, но увлекательный путь к знаниям. Пусть он будет наполнен победами и интересными открытиями.
Желаю всем успехов в работе, учёбе, в воспитании достойных граждан нашей Родины!»
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)