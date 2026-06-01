Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дай вам боже, что нам не гоже. Главврач Ивлев переходит из областной в семерку

Свой пост покидает главный врач ГБУЗ АО "Архангельская областная клиническая больница" Александр Ивлев. Теперь он станет руководителем седьмой горбольницы Архангельска. Причина смены места работы — по личному желанию.

Напомним, Ивлев пришел на этот пост в 2022 году после увольнения предыдущего главврача, до этого он руководил Северодвинской больницей скорой помощи. В корпоративной среде по умолчанию считает креатурой бывшего руководителя регионального Минздрава Герштанского, ныне пребывающего в СИЗО.

Даже далеким от медицинских дел наблюдателям понятно, что подобное перемещение является понижением в статусе.

Непонятно другое. Часть сотрудников областной больницы отзываются о бывшем главвраче, как о «тормозе» с замедленной реакцией на ситуации, требующие немедленного решения.

Получается как в поговорке, вынесенной в название материала.

26 июнь 12:25 | : Скандалы

Главные новости


Сессия АрхГорДумы: Решения - в жизнь
Год культуры в Поморье – лозунги и пустота

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (368)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20