Дай вам боже, что нам не гоже. Главврач Ивлев переходит из областной в семерку

Свой пост покидает главный врач ГБУЗ АО "Архангельская областная клиническая больница" Александр Ивлев. Теперь он станет руководителем седьмой горбольницы Архангельска. Причина смены места работы — по личному желанию.

Напомним, Ивлев пришел на этот пост в 2022 году после увольнения предыдущего главврача, до этого он руководил Северодвинской больницей скорой помощи. В корпоративной среде по умолчанию считает креатурой бывшего руководителя регионального Минздрава Герштанского, ныне пребывающего в СИЗО.

Даже далеким от медицинских дел наблюдателям понятно, что подобное перемещение является понижением в статусе.

Непонятно другое. Часть сотрудников областной больницы отзываются о бывшем главвраче, как о «тормозе» с замедленной реакцией на ситуации, требующие немедленного решения.

Получается как в поговорке, вынесенной в название материала.