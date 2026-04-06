Архангельский адвокат обманула инвалида почти на 40 миллионов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

По версии следствия, в 2023 году подозреваемая, заведомо зная о том, что местный житель с ограниченными возможностями здоровья является единственным наследником дорогостоящего движимого и недвижимого имущества, решила завладеть им. В целях незаконного обогащения она вошла к мужчине в доверие и убедила его заключить с ней брак, а затем оформить на нее необходимые документы, дающие право распоряжения наследственным имуществом. Таким образом, на основании договора дарения подследственная получила в собственность две квартиры в Москве и Таганроге, а также продала ценные бумаги, обналичила денежные средства со счетов потерпевшего и убедила продать доли в принадлежащих ему квартирах в Архангельске. Своими противоправными действиями подозреваемая лишила фиктивного супруга прав на жилые помещения и причинила ему ущерб на сумму 38,8 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области, и материалов прокурорской проверки.

В настоящее время по месту жительства подозреваемой проведен обыск, изъяты документы, имеющие значение для дела. Следствием продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.