На выход! С ректором СГМУ не продлили контракт

Копию приказа от министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в адрес ректора Северного государственного медицинского университета Любови Горбатовой (см. внизу) публикует член Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело» ИА «Эхо севера».

По мнению наших коллег, главной причиной непродления (отставки) стал скандал с иностранными студентами, которых буквально выживают из общежития из-за непоняток с оплатой услуг.

Цитата:

- Мало того, что ребята из Индии и Пакистана платили за учёбу в разы больше стоимости платного обучения, указанной на сайте университета, так еще и столкнулись с отношением к себе, недостойным приличного учебного заведения.

Напомним, скандал в СГМУ начался после того, как в начале учебного года 18 студентов из Индии и Пакистана неожиданно для себя узнали, что больше не являются студентами и вскоре должны покинуть Россию. Одну девушку-второкурсницу и вовсе выдворили из общежития на Вологодской, 7 посреди ночи. Подробности в материале «Запредельное паскудство».

Ну и всякие мелкие коррупционные неприятности, никак не красящие славную кузнице северных медицинских кадров.