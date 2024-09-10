Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На выход! С ректором СГМУ не продлили контракт

Копию приказа от министра здравоохранения  РФ Михаила Мурашко в адрес ректора Северного государственного медицинского университета Любови Горбатовой (см. внизу) публикует член Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело» ИА «Эхо севера».

По мнению наших коллег, главной причиной непродления (отставки) стал скандал с иностранными студентами, которых буквально выживают из общежития из-за непоняток с оплатой услуг.

Цитата:

- Мало того, что ребята из Индии и Пакистана платили за учёбу в разы больше стоимости платного обучения, указанной на сайте университета, так еще и столкнулись с отношением к себе, недостойным приличного учебного заведения. 

Напомним, скандал в СГМУ начался после того, как в начале учебного года 18 студентов из Индии и Пакистана неожиданно для себя узнали, что больше не являются студентами и вскоре должны покинуть Россию. Одну девушку-второкурсницу и вовсе выдворили из общежития на Вологодской, 7 посреди ночи. Подробности в материале «Запредельное паскудство».

Ну и всякие мелкие коррупционные неприятности, никак не красящие славную кузнице северных медицинских кадров.

 

27 март 14:32 | : Скандалы

Главные новости


Пиво варить. Холсты белить. И другие наставления Поморью из 1780 года
В борьбе со стихией. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (392)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20