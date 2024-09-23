После критики НФ подрядчик спортобъекта в Малых Карелах взялся за ум

После замечаний Народного фронта компания "Севдорстройсервис" переделала асфальтирование лыжероллерной трассы на стадионе имени Владимира Кузина.

Напомним, что мы писали ранее о ситуации на данном спортобъекте:

- На беговых дорожках легкоатлетического манежа зафиксированы провалы грунта на фундаментном слое под асфальтовой крошкой. На лыжероллерной трассе – волнистое покрытие при подъеме в гору и никак не обустроенные травмоопасные обочины.



Так вот. Ребристость и волны на подъеме в гору срезали фрезой, заменив снятое покрытие ровным асфальтом, круг для спортсменов полностью закольцевали, а травмоопасные обочины покрыли геотекстилем и отсыпали грунтом.



Эксперты Народного фронта остались довольны увиденным результатом. Благодарим архангельских дорожников за качественную работу и конструктивный диалог.