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После критики НФ подрядчик спортобъекта в Малых Карелах взялся за ум

После замечаний Народного фронта компания "Севдорстройсервис" переделала асфальтирование лыжероллерной трассы на стадионе имени Владимира Кузина.

Напомним, что мы писали ранее о ситуации на данном спортобъекте:

- На беговых дорожках легкоатлетического манежа зафиксированы провалы грунта на фундаментном слое под асфальтовой крошкой. На лыжероллерной трассе – волнистое покрытие при подъеме в гору и никак не обустроенные травмоопасные обочины.

 Так вот. Ребристость и волны на подъеме в гору срезали фрезой, заменив снятое покрытие ровным асфальтом, круг для спортсменов полностью закольцевали, а травмоопасные обочины покрыли геотекстилем и отсыпали грунтом.

 Эксперты Народного фронта остались довольны увиденным результатом. Благодарим архангельских дорожников за качественную работу и конструктивный диалог.

17 октябрь 12:22 | : Скандалы

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