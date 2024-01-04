Незащищенное Поморья: глава МО прокололся в антитеррористической деятельности

Прокуратура Виноградовского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере антитеррористической защищенности.

Установлено, что в декабре 2023 года состоялось заседание антитеррористической комиссии в Архангельской области, по результатам которого председателям антитеррористических комиссий на территории муниципальных образований региона поручено организовать проведение управляющими компаниями проверок состояния чердачных и подвальных помещений в многоквартирных домах, а также бесхозных помещений.

Вместе с тем председателем антитеррористической комиссии Виноградовского муниципального округа проведение указанных проверок управляющими компаниями в установленный решением антитеррористической комиссией Архангельской области срок не организовано.

В этой связи прокурором главе администрации Виноградовского муниципального округа внесено представление, которое удовлетворено, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокурором района в отношении главы округа возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 3.14 Закона Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к административной ответственности.