Зять экс-главы Котласа Светланы Дейнеко получил 8 лет за терроризм

Такой приговор вынес суд Санкт-Петербурга Максиму Асрияну, обвиняемому в подготовке теракта, а именно поджогу райвоенкомата. Задуманное осуществить не смог из-за своевременного вмешательства спецслужб.

Сравнительно небольшой срок Асриян получил по программе сотрудничества со следствием (своевременно сдал заказчиков и пособников) и в связи с полным признанием своей вины и деятельным раскаянием. Тем не менее, первые два с половиной года назначенного срока он проведет в тюрьме, а остаток – в колонии строго режима.

Пикантность ситуации в том, что на момент совершения злодеяния Максим Асриян являлся зятем действующего, на тот момент, мэра Котласа Светланы Дейнеко. Которая, конечно, поспешила откреститься от каких-либо связей с такой родней.

Свой чиновничий пост Дейнеко потеряла только через год после задержания мужа своей дочери… но совсем по другому поводу.

(фото с https://m.gazeta.ru)