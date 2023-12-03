Скандал в СГМУ может закончиться слиянием с САФУ

Последние дни архангельский сегмент Интернета буквально кипит криминальными сообщениями из недр Северного Государственного Медицинского Университета.

Официальных подробностей от правоохранителей пока не поступало, но доподлинно известно, что проректор по инфраструктурному развитию Алексея Халезин задержан и помещен по домашний арест. Также прошли обыски в рабочих кабинетах ряда высокопоставленных сотрудников, имеющих отношение к коммерческой деятельности вуза.

Пока называется одна из причин такого повышенного внимания со стороны правоохранителей – завышенные цены на обучение для иностранных студентов (см. ниже). Впрочем, документ официальный, поэтому нельзя исключить, что имели место какие-то теневые схемы.

Наши наблюдатели сходятся во мнении, что на фоне такого громкого скандала может всплыть давняя идея присоединения СГМУ к САФУ. Которая витала еще на момент возникновения федерального университета, но была воспринята в штыки тогдашним ректором медвуза Павлом Сидоровым, которого чуть позже самого обвинили в коррупции, дали условный срок и навсегда отлучили от административной деятельности.

Остается следить за развитием событий…



