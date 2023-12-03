Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Скандал в СГМУ может закончиться слиянием с САФУ

Последние дни архангельский сегмент Интернета буквально кипит криминальными сообщениями из недр Северного Государственного Медицинского Университета.

Официальных подробностей от правоохранителей пока не поступало, но доподлинно известно, что проректор по инфраструктурному развитию Алексея Халезин задержан и помещен по домашний арест. Также прошли обыски в рабочих кабинетах ряда высокопоставленных сотрудников, имеющих отношение к коммерческой деятельности вуза.

Пока называется одна из причин такого повышенного внимания со стороны правоохранителей – завышенные цены на обучение для иностранных студентов (см. ниже). Впрочем, документ официальный, поэтому нельзя исключить, что имели место какие-то теневые схемы.

Наши наблюдатели сходятся во мнении, что на фоне такого громкого скандала может всплыть давняя идея присоединения СГМУ к САФУ. Которая витала еще на момент возникновения федерального университета, но была воспринята в штыки тогдашним ректором медвуза Павлом Сидоровым, которого чуть позже самого обвинили в коррупции, дали условный срок и навсегда отлучили от административной деятельности.

Остается следить за развитием событий…


26 декабрь 14:31 | : Скандалы

Главные новости


И елки, и желание. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Выборы. Санкции. Налог на яйца. И другие вести из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2023 (267)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20