Начальнику северодвинского МЧС выписали штраф за использование рабского труда сотрудников

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал начальника одного из подразделений МЧС России, расположенного в г. Северодвинске, виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)

Установлено, что подсудимый в 2017-2021 годах, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, привлек подчиненных сотрудников для строительства и ремонта личного жилого дома.

Сотрудники, опасаясь наступления для них неблагоприятных последствий по службе в случае отказа руководителю, вынужденно выполняли в служебное и личное время работы по строительству, при этом им начислялось денежное довольствие якобы за исполнение ими в эти дни служебных обязанностей.

Также подсудимый покрывал отсутствие на рабочем месте одного из своих подчиненных, находящегося с ним в давних дружеских отношениях, в период пока последний в рабочее время занимался личными вопросами, в том числе за пределами региона. Заработная плата знакомому подсудимого начислялась как за фактически отработанное рабочее время.

В результате действиями подсудимого подразделению МЧС России причинен материальный ущерб в размере не менее 170 тыс. рублей.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей. Судом удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании с подсудимого суммы причиненного ущерба.

Приговор суда не вступил в законную силу.