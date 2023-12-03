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Начальнику северодвинского МЧС выписали штраф за использование рабского труда сотрудников

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал начальника одного из подразделений МЧС России, расположенного в г. Северодвинске, виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) 

Установлено, что подсудимый в 2017-2021 годах, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, привлек подчиненных сотрудников для строительства и ремонта личного жилого дома. 

Сотрудники, опасаясь наступления для них неблагоприятных последствий по службе в случае отказа руководителю, вынужденно выполняли в служебное и личное время работы по строительству, при этом им начислялось денежное довольствие якобы за исполнение ими в эти дни служебных обязанностей. 

Также подсудимый покрывал отсутствие на рабочем месте одного из своих подчиненных, находящегося с ним в давних дружеских отношениях, в период пока последний в рабочее время занимался личными вопросами, в том числе за пределами региона. Заработная плата знакомому подсудимого начислялась как за фактически отработанное рабочее время. 

В результате действиями подсудимого подразделению МЧС России причинен материальный ущерб в размере не менее 170 тыс. рублей. 

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей. Судом удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании с подсудимого  суммы причиненного ущерба.

Приговор суда не вступил в законную силу.

25 декабрь 12:36 | : Скандалы

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