Экс-глава Холмогор Зинаида Карпук заплатит в бюджет 30 млн рублей

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора экс-главе муниципального образования сельское поселение «Холмогорское». Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1.1 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

Напомним, что в 2019 году на выездной прием граждан к заместителю руководителя Следственного управления обратились двое жителей Холмогорского района, которые переселены из аварийного жилья в 8-квартирный жилой дом, расположенный в селе Холмогоры. Они предоставили заключение независимой экспертизы, согласно которому жилой дом не соответствует требованиям строительных норм и правил, так как в нем отсутствуют системы отопления и вентиляции, теплоэнергетические характеристики ограждающих конструкций не отвечают требованиям энергоэффективности, уклоны внутриквартирных лестниц не безопасны для жильцов, перекрытия прогнили насквозь, на стенах черная плесень.

Следствием и судом установлено, что в 2014–2015 годах осужденная заключила 18 контрактов на приобретение жилых помещений по программе переселения из ветхого и аварийного жилья и 3 контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот в построенных многоквартирных домах в селе Холмогоры.

Для строительства были привлечены бюджетные средства, в том числе деньги областного бюджета и средства государственной корпорации. При приёмке жилых помещений осужденная не организовала работу соответствующих комиссий и проведение необходимых экспертиз, единолично подписала акты приёма-передачи жилых помещений, непригодных для проживания, в результате чего существенно нарушила права и законные интересы граждан, нуждающихся в предоставлении жилья, что повлекло причинение ущерба бюджетам на общую сумму более 30 миллионов рублей.

Приговором Холмогорского районного суда ей назначено наказание в виде штрафа. При этом суд взыскал с осужденной в доход бюджета Архангельской области более 30 миллионов рублей и в доход бюджета Холмогорского округа более 50 тысяч рублей в счёт возмещения ущерба, причинённого преступлением. Приговор суда не вступил в законную силу.

В 2022 году Зинаида Карпук была осуждена к условному лишению свободы за нецелевое расходование бюджетных средств при предоставлении жилья гражданам, совершенное в особо крупном размере.