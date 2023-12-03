Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Экс-глава Холмогор Зинаида Карпук заплатит в бюджет 30 млн рублей

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора экс-главе  муниципального образования сельское поселение «Холмогорское». Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1.1 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). 

Напомним, что в 2019 году на выездной прием граждан к заместителю руководителя Следственного управления обратились двое жителей Холмогорского района, которые переселены из аварийного жилья в 8-квартирный жилой дом, расположенный в селе Холмогоры. Они предоставили заключение независимой экспертизы, согласно которому жилой дом не соответствует требованиям строительных норм и правил, так как в нем отсутствуют системы отопления и вентиляции, теплоэнергетические характеристики ограждающих конструкций не отвечают требованиям энергоэффективности, уклоны внутриквартирных лестниц не безопасны для жильцов, перекрытия прогнили насквозь, на стенах черная плесень.

Следствием и судом установлено, что в 2014–2015 годах осужденная заключила 18 контрактов на приобретение жилых помещений по программе переселения из ветхого и аварийного жилья и 3 контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот в построенных многоквартирных домах в селе Холмогоры.

Для строительства были привлечены бюджетные средства, в том числе деньги областного бюджета и средства государственной корпорации. При приёмке жилых помещений осужденная не организовала работу соответствующих комиссий и проведение необходимых экспертиз, единолично подписала акты приёма-передачи жилых помещений, непригодных для проживания, в результате чего существенно нарушила права и законные интересы граждан, нуждающихся в предоставлении жилья, что повлекло причинение ущерба бюджетам на общую сумму более 30 миллионов рублей.

Приговором Холмогорского районного суда ей  назначено наказание в виде штрафа. При этом суд взыскал с осужденной в доход бюджета Архангельской области более 30 миллионов рублей и в доход бюджета Холмогорского округа более 50 тысяч рублей в счёт возмещения ущерба, причинённого преступлением. Приговор суда не вступил в законную силу.

В 2022 году Зинаида Карпук была осуждена к условному лишению свободы за нецелевое расходование бюджетных средств при предоставлении жилья гражданам, совершенное в особо крупном размере. 

20 декабрь 16:13 | : Скандалы

Главные новости


Рато-Наволок
«И ты, Брут». Надежде Виноградовой посвящается

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2023 (207)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20