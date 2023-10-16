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Замерзающий на окраине Архангельска дом отогрела прокуратура

Прокуратура г. Архангельска организовала проверку по факту отсутствия отопления в доме № 118 на улице Победы в городе Архангельске.

Установлено, что вследствие разгерметизации внутридомовых сетей отопления дома произошло размораживание отопительной системы,  в жилых помещениях температура опустилась до 15 градусов. 

В связи нарушением лицензионных требований при осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом, заместителем прокурора города руководителю управляющей компании ООО «УК «Уклад» внесено представление с требованием принятия незамедлительных мер, направленных на восстановление тепла в доме. 

Руководитель управляющей организации вызван в прокуратуру города для решения вопроса о привлечении к административной ответственности по                                ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

В результате проведения ремонтно-восстановительных работ 08.12.2023 теплоснабжение в доме восстановлено.

08 декабрь 12:21 | : Скандалы

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