Замерзающий на окраине Архангельска дом отогрела прокуратура

Прокуратура г. Архангельска организовала проверку по факту отсутствия отопления в доме № 118 на улице Победы в городе Архангельске.

Установлено, что вследствие разгерметизации внутридомовых сетей отопления дома произошло размораживание отопительной системы, в жилых помещениях температура опустилась до 15 градусов.

В связи нарушением лицензионных требований при осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом, заместителем прокурора города руководителю управляющей компании ООО «УК «Уклад» внесено представление с требованием принятия незамедлительных мер, направленных на восстановление тепла в доме.

Руководитель управляющей организации вызван в прокуратуру города для решения вопроса о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

В результате проведения ремонтно-восстановительных работ 08.12.2023 теплоснабжение в доме восстановлено.