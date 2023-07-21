Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Минздрав предупреждает: Архангельская область в лидерах по онкозаболеваниям

Таковы последние данные от Министерства здравоохранения РФ. В целом по России растет число выявленных онкологических заболеваний, что связано не только с развитием диагностики.

Наиболее остро ситуация с заболеваемостью раком обстоит в Архангельской области (603,5 случая на 100 тыс. населения). Также в тройку лидеров по показателю попали Карелия (578,2 случая) и Нижегородская область (574 случая). За ними следуют Ивановская (567) и Ярославская (565) области.

Минимум случаев регистрации онкологии выявили в Чечне (159,1 случая), Дагестане (160,7 случая) и Ингушетии (201,6 случая). Замыкают пятёрку Республика Тыва (206,7) и Чукотский автономный округ (229,6).

В среднем же по стране цифры такие – 425,1 случай на 100 тысяч жителей.

Профессиональные онкологи отмечают, что на рост заболеваний раком влияют, прежде всего, такие факторы как: плохая экологическая обстановка в регионе, неправильный (недостаточный) рацион питания, вредные пристрастия, ну и, конечно, наследственность.

(фото с https://vseoplanete.ru/vodojemi/okeany/samyj-holodnyj-okean/

 

10 октябрь 13:40 | : Скандалы

Главные новости


Со свежими силами. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Куда ушел "архангельский мужик"?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2023 (103)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20