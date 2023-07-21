Минздрав предупреждает: Архангельская область в лидерах по онкозаболеваниям

Таковы последние данные от Министерства здравоохранения РФ. В целом по России растет число выявленных онкологических заболеваний, что связано не только с развитием диагностики.

Наиболее остро ситуация с заболеваемостью раком обстоит в Архангельской области (603,5 случая на 100 тыс. населения). Также в тройку лидеров по показателю попали Карелия (578,2 случая) и Нижегородская область (574 случая). За ними следуют Ивановская (567) и Ярославская (565) области.

Минимум случаев регистрации онкологии выявили в Чечне (159,1 случая), Дагестане (160,7 случая) и Ингушетии (201,6 случая). Замыкают пятёрку Республика Тыва (206,7) и Чукотский автономный округ (229,6).

В среднем же по стране цифры такие – 425,1 случай на 100 тысяч жителей.

Профессиональные онкологи отмечают, что на рост заболеваний раком влияют, прежде всего, такие факторы как: плохая экологическая обстановка в регионе, неправильный (недостаточный) рацион питания, вредные пристрастия, ну и, конечно, наследственность.

(фото с https://vseoplanete.ru/vodojemi/okeany/samyj-holodnyj-okean/)