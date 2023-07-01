«Вольное дело» предлагает Алсуфьеву надеть намордники на людей

Из недр правительства Архангельской области выплыло постановление, регламентирующие содержание домашних животных.

Как обычно, запретительного характера.

Один из пунктов документа прямо указывает, какие собаки опасны для окружающих. Речь идет не о бойцовских, специально выведенных породах, а о параметрах животного без учета его моральных характеристик – чтобы избежать намордника, другу человека надо быть чуть пониже 40 см в холке. Именно так, по мнению чиновников, определяется его безопасность для окружающих. Хотя в реальности встречается такая агрессивная мелюзга с острыми зубами… что только беги.

Участник Ассоциации «Вольное дело», известный собаколюб Илья Азовский сделал открытое обращение к председателю регионального правительства Алексею Алсуфьеву, подписавшему сей спорный документ. Публикуем без правок и купюр:

- Глубокоуважаемый предправительства Алсуфьев!

Иные люди опаснее собак, и они тоже в холке выше 40 сантиметров. У меня предложение — надевать намордники на людей. Особенно на тех людей, что подписывают всякие постановления.

Вот вам пример. Русская вислоухая овчарка Джек. Приличный, мудрый старый пёс. В жизни не покусал ни одной двуногой особи.

Он в холке гораздо выше 40 сантиметров.

И вы предлагаете на это умнейшее лицо нацепить намордник?

((кадр из к\ф «Молчание ягнят» и фото добрейшего Джека)



