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Житель Котласа раскрыл интимные тайны своей бывшей возлюбленной

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя города Котласа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).  

По версии следствия, подозреваемый в социальной сети отправил интимные фотографии бывшей возлюбленной ее знакомому, нарушив неприкосновенность частной жизни женщины.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели.

Подозреваемый свою вину не признал. По мнению потерпевшей, экс-возлюбленный переслал ее фотографии мужчине, после того как увидел ее с ним.  

Следствие ведет Котласский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

Уголовный кодекс РФ за нарушение неприкосновенности частной жизни предусматривает наказание от штрафа до 2 лет лишения свободы.

(фото с https://krasivoe-foto.ru/photo) 

 

30 август 10:57 | : Скандалы

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