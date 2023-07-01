Житель Котласа раскрыл интимные тайны своей бывшей возлюбленной

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя города Котласа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

По версии следствия, подозреваемый в социальной сети отправил интимные фотографии бывшей возлюбленной ее знакомому, нарушив неприкосновенность частной жизни женщины.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели.

Подозреваемый свою вину не признал. По мнению потерпевшей, экс-возлюбленный переслал ее фотографии мужчине, после того как увидел ее с ним.

Следствие ведет Котласский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уголовный кодекс РФ за нарушение неприкосновенности частной жизни предусматривает наказание от штрафа до 2 лет лишения свободы.