Экс-министр Карпунов. Иногда они возвращаются

По сведениям Ассоциации «Вольное дело», скандальный экс-глава поморского здравоохранения, чью отставку медицинское сообщество и пациенты праздновали как свое второе рождение, может приземлиться в кресло советника губернатора НАО.

По каким вопросам гинеколог Антон Карпунов будет консультировать Юрия Бездудного? Ответ очевиден… просто страшно за здоровье ненецких соседей.

Вот какую характеристику дают этому деятелю коллеги из ИА «Эхо севера»:

- Почти всё, за что брался оптимизировать и реформировать Карпунов, в итоге превращалось в зону слёз, отчаяния и конфликтов.

Здравоохранение стало второй после Шиеса болевой точкой в Архангельской области.

При этом Карпунов всегда умудрялся представить правильный отчёт, за что был любим коллегами по министерству и окружением бывшего императора тайги.

Каждый отчёт Карпунова и каждое его появление с объяснениями на публике вызывало взрыв негодования в профессиональной среде и среди населения региона.

Типичное противоречие для России XXI века: Карпунова в министерствах и ведомствах считали высочайшим профессионалом, а главврачи, просто врачи, медсестры — работники здравоохранения — тихо ненавидели.

В подведомственных Минздраву учреждениях при нём было всё, что только может придумать извращённый ум: коррупция, казнокрадство, пофигизм, смерть, беспомощность, хаос.

Добавляла «любви» к Карпунову и его декларация о доходах. Это был самый богатый министр.

И каждый раз Карпунов оказывался как бы не при чём.

После ухода из регионального Минздрава, ходили слухи, что Карпунов собирался в Москву.

Помимо этого, уместно напомнить, что экс-министр известен добрыми делами и воспоминаниями — все они из периода, когда упомянутая персона работала гинекологом.

Хороший, говорят, был гинеколог. Реально хороший. А вот министр…

Отметим, что после отставки Карпунова до нашей редакции неоднократно доходил инсайд, что экс-здравминистр окончательно покинул регион в поисках лучшей доли. Но, видимо, север крепко держит гинеколога… понять бы, за какое место.