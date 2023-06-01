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В Коряжме судебный исполнитель покрывал должников от возмездия

Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства об исполнительном производстве.

Установлено, что судебный пристав-исполнитель ОСП по г. Коряжме и Вилегодскому району, вопреки интересам службы, из личной заинтересованности, с целью избежать возможных дисциплинарных взысканий за показатели в работе, в период с августа 2022 г. по март 2023 г. внес в официальные документы заведомо ложные сведения о невозможности установления местонахождения должников, их имущества, на которое может быть обращено взыскание, и вынес незаконные решения об окончании  одиннадцати исполнительных производств, чем существенно нарушил права и законные интересы граждан и организаций – взыскателей по исполнительным производствам, охраняемые законом интересы общества и государства. 

На основании материалов проверки прокуратуры города Коряжемским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Санкция ч. 2 ст. 292 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. 

(фото с Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства об исполнительном производстве.

Установлено, что судебный пристав-исполнитель ОСП по г. Коряжме и Вилегодскому району, вопреки интересам службы, из личной заинтересованности, с целью избежать возможных дисциплинарных взысканий за показатели в работе, в период с августа 2022 г. по март 2023 г. внес в официальные документы заведомо ложные сведения о невозможности установления местонахождения должников, их имущества, на которое может быть обращено взыскание, и вынес незаконные решения об окончании  одиннадцати исполнительных производств, чем существенно нарушил права и законные интересы граждан и организаций – взыскателей по исполнительным производствам, охраняемые законом интересы общества и государства. 

На основании материалов проверки прокуратуры города Коряжемским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Санкция ч. 2 ст. 292 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. 

(фото с https://stylishbag.ru/3-foto/prezentaciya-sluzhebnyj-podlog-98-foto.html) 

08 август 09:36 | : Скандалы

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