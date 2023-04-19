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В Пинеге 13 населенных пунктов прозябают без транспортного сообщения

Вступило в силу решение Пинежского районного суда по иску прокуратуры района, которым ездействие администрации Пинежского района по вопросу транспортного обслуживания населения признано незаконным.  

Отсутствие организованного транспортного обслуживания между поселком Пинега и  тринадцатью населенными пунктами района (Воепала, Кулогоры, Тайга, Кулой, Цимола, Валдокурье, Малетино, Красная Горка, Голубино, Каргомень, Березник, Красный Бор, Кривые Озера), остающимися до настоящего времени не охваченными автобусными перевозками, значительно затрудняет жителям возможность беспрепятственного посещения медицинских и образовательных организаций, социальных, торговых, банковских и иных учреждений, которые расположены в поселке Пинега на значительном удалении от места их проживания.

Решением суда на органы местного самоуправления возложена обязанность в срок до 01.08.2024 года организовать регулярные перевозки пассажиров между поселком Пинега и данными населенными пунктами.

 

13 июнь 14:04 | : Скандалы

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