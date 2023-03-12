Дело о незаконной надстройке ветклиники на Чумбаровке будет рассмотрено судом

В марте этого года специалисты департамента градостроительства провели осмотр здания на пр. Чумбарова-Лучинского, 45, где выполняется капремонт. Тогда и возник вопрос о правомерности возведения надстройки на здании, которое является объектом сохранившейся характерной исторической застройки.

Согласованные архитектурные решения фасада не предполагают устройство третьего этажа. При этом, по мнению специалистов департамента градостроительства, фактически усматриваются признаки самовольной реконструкции, а не капремонта здания. В результате выполненных работ произошло увеличение общей площади здания, меняется его облик.

Кроме того, администрацией города выявлены нарушения при производстве строительных работ. В акте осмотра указано, что отсутствуют информационный щит и козырек ограждения строительной площадки со стороны д. № 47 по пр. Чумбарова-Лучинского. Ворота на строительную площадку расположены со стороны дома № 43, что не соответствует стройгенплану. Ворота открыты, имеется доступ неограниченного круга лиц. По участку земли, где находится теплосеть, ездит тяжелая строительная техника без применения каких-либо защитных мер.

В судебном иске администрация города просит суд обязать ответчика в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу привести в надлежащий вид фасад здания, а именно, произвести работы по демонтажу пристройки из бруса над вторым этажом. А также устранить все нарушения производства строительных работ.