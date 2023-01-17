Сошедший снег обнажил позор Коряжмы

Глубокие ямы и рытвины на дороге у горбольницы и поликлиники стали поводом для бурного обсуждения в социальных сетях. Свое возмущение данной дорожной проблемой жительница Коряжмы опубликовала в сообществе социальной сети «ВКонтакте».

«Поворачивая с Глейха в сторону поликлиники, начинается ДОРОЖНЫЙ ПОЗОР ГОРОДА!!! Яма на яме, колдобины не объедешь!», – негодует коряжемка.

Горожане возмущены состоянием дорожного полотна и обеспокоены вопросом – планируют ли ответственные лица принимать меры?

Действительно, этот участок дороги – поворот с улицы Глейха на Архангельскую к городской больнице, один из самых оживленных. Ежедневно десятки людей спешат на прием к врачу. Вот только добраться до медучреждения не так-то просто – сошедший снег обнажил ямы и дефекты дорожного полотна: пешеходам приходится обходить огромные лужи, автомобилисты вынуждены совершать маневры.

По словам директора МУП «Благоустройство» Дмитрия Чернокова, этот участок дороги у местной администрации – на особом контроле.

«Дорожные работы здесь проводились в июне прошлого года. Тогда при ямочном ремонте использовали струйно-инъекционный метод. Он позволяет быстро устранить мелкие трещины и выбоины. Аналогичные работы в городском бюджете запланированы в мае и июне этого года», – прокомментировал Дмитрий Черноков.

Благоустройство территории до медучреждения – это обязанность администрации города, все что за «забором» – ответственность больницы. К ней также немало вопросов: например, парковку у стационара может осилить только автомобиль с высокой посадкой. Дорога от детской поликлиники до выезда на Архангельскую также оставляет желать лучшего.

(по материалам издания «Коряжма 24»)