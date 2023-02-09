Вандалы Коряжмы напали на кедровую рощу

Открытие обновленной кедровой рощи состоялось в 2021 году. Проект по благоустройству особо охраняемой территории реализовала Группа «Илим». В роще появились научно-познавательная тропа, обучающие, информационные стенды. А до этого события был проведен мониторинг деревьев, лесопатологическое обследование, высажены новые растения и кустарники. И каково было удивление гуляющих здесь жителей, когда они увидели, что часть стендов испорчена.

«Душа болит! Кто-то делает, а кто-то ломает. Думаю, это сотворили подростки. То ли от безделья, то ли от воспитания», – поделилась мнением Валентина Косарева.

«Информационные стенды рассказывают о разнообразии растительного и животного мира Архангельской области, чем именно уникальна кедровая роща. Кедры здесь высадили монахи Николо-Коряжемского монастыря три века назад. Печально, что некоторые так пренебрежительно относятся к истории родного города», – сказал главный эколог филиала Группы «Илим» в Коряжме Николай Головко.

Новый баннер для информационного стенда уже заказан и совсем скоро будет установлен. Будут заменены таблички.

Но теперь вопрос – надолго ли…

(по материалам kor24.ru)